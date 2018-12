Viernheim. Von den Schweizer Bergen aus an der Lüneburger Heide vorbei nach Hamburg mit Rummelplatz und Riesenrad, durch Berglandschaften in den Rangierbahnhof, dann an den Winzer- und Burgfesten vorbei zum Mannheimer Hauptbahnhof: So schnell kann man nur mit der Modelleisenbahn von einem Ort zum anderen kommen. Fasziniert schauen Erwachsene und Kinder den Zügen zu, die auf den Gleisen

...