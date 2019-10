Farben gestalten Landschaften

Viernheim.Ina Zielinski stelle nicht sich selbst in den Vordergrund, sondern lasse „die Bilder sprechen, die Menschen und Geschichten, die sie zu ihren Bildern inspiriert haben“. So charakterisierte der frühere Kulturamtsleiter Klaus-Dieter Stöppel die Malerin bei der Vernissage zu der Ausstellung „Die Welt in Farben“. 56 Werke der Künstlerin sind zurzeit in der Kulturscheune und der Rathausgalerie zu sehen.

Ina Zielinski wurde in Stolberg im Rheinland geboren und lebt heute in Hirschberg-Leutershausen. Die Anfänge ihrer Malerei reichen zurück in ihre Kindheit. Allerdings wurde ihr künstlerischer Werdegang besonders von einem achtjährigen Aufenthalt in den lateinamerikanischen Ländern Ecuador und Argentinien bestimmt, bei dem sie faszinierende Landschaften, die besondere Architektur dieser Länder und die indigene Bevölkerung kennenlernte. So lassen sich auch die oft in den Landschaftsbildern auftauchenden geometrischen Formen erklären, die die Gebäude in den ehemaligen spanischen Kolonien darstellen.

Ina Zielinski war schon früh vom Malstil des Impressionismus – etwa von Claude Monet – begeistert. Im Laufe der Jahre aber hat die Künstlerin eine eigene Technik entwickelt. Klaus-Dieter Stöppel zufolge gilt sie als Vertreterin der sogenannten „Interdisziplinären Tendenzen“, eine Bewegung, die es seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gibt. Dabei versuchen die Künstler, die traditionellen Grenzen zwischen den Kunstgattungen durch die Mischung verschiedener Ausdrucksformen aufzubrechen. In Zielinskis Malerei lösen sich Landschaften und Gegenstände in Licht und Farben auf. Formen überträgt die Künstlerin in Farben. Nicht der Gegenstand, sondern das Licht, in dem er erscheint, ist für sie von Bedeutung.

Zu erkennen ist dies etwa in dem Werk „Das Haus am Ende der Straße“ oder bei dem Gemälde „Potosi“. In dieser Stadt gab es die größte Silbermine des spanischen Kolonialreiches. Ina Zielinski wurde durch einen Fernsehbericht über die heutigen extrem harten Arbeitsbedingungen für die Bergleute in dieser Mine zu dem Bild angeregt. Dominierend ist das schwarze Gestein, das von einem kleinen Silber-Flöz durchzogen ist. Ein roter Strom symbolisiert das Blut der ums Leben gekommenen Bergleute.

Faszinierende Natur Lanzarotes

Die seit 1979 in Leutershausen lebende Künstlerin fühlt sich auch vom Farbenreichtum der Natur Lanzarotes oder den Landschaften der französischen Provence inspiriert. Kalk, Erde, Sand in verschiedener Körnigkeit, versetzt mit Farbpigmenten, Wasser und Bindemittel wurden daher zu ihrem bevorzugten künstlerischen Mittel.

Klaus-Dieter Stöppel empfahl den zahlreichen Besuchern der Ausstellung in der Kulturscheune und in der Rathausgalerie, sich für das Entschlüsseln der künstlerischen Botschaft Zeit zu nehmen und auch das persönliche Gespräch mit der Malerin zu suchen.

So erklärte Ina Zielinski, dass sie schon im Alter von 15 Jahren ihren Bruder porträtiert und die abstrakte Malerei für sie zunehmend an Bedeutung gewonnen habe. In ihrer jünsten Serie „Ina“, „Stonehenge“ und „Buscando El Dorado“ aus diesem Jahr dominiert die Farbe Gold. Zukünftig wolle sie verstärkt mit Blattgold arbeiten, sagte die Künstlerin. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 13. Dezember, in der Kulturscheune und der Rathausgalerie zu sehen. kos

