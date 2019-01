Farbenfrohe Botschafter des Friedens

Viernheim.Bunte Statements zum Leben und dem menschlichen Miteinander gibt Ingrid Schäfer-Kott zurzeit bei ihrer Ausstellung „Bilder, Skulpturen und Objekte“ in der Kulturscheune ab. Die Werke der Viernheimer Künstlerin sind dort bis zum 29. März, jeweils dienstags bis samstags, zu sehen.

Die 1959 geborene, studierte Sozialarbeiterin ist als Erzieherin im „Kinderdörfel“ tätig. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne wandte sie sich intensiv der Malerei zu. Seit ihrer ersten Ausstellung im Jahr 1997 bei der Firma Boehringer in Mannheim hat sie einen bemerkenswerten künstlerischen Entwicklungsprozess durchlaufen, den Kunsthistoriker Stefan Ackermann in seinen einführenden Worten bei der Vernissage darstellte. Von der Pop-Kultur und der amerikanischen Folk-Rock-Szene geprägt, malte Schäfer-Kott ursprünglich farbenfrohe Bilder. Beispielhaft wies Ackermann auf die Ausstellung von 1998 in der damaligen „Drehscheibe“ hin.

Auch der frühere Kulturamtsleiter Klaus-Dieter Stöppel betonte bei der Begrüßung, dass er einen echten „Schäfer-Kott“ in seiner Wohnung hängen habe. „Man kann fast darüber philosophieren“, sagte er über das Gemälde. Etwa ab der Jahrtausendwende ergänzte Ingrid Schäfer-Kott ihre Arbeiten um eine zusätzliche Dimension. Auf das alte Leinentuch, das als Bildträger diente, brachte sie in bestimmten Abständen Gipsstrukturen auf. Es entstanden Bilderwelten mit markanten Strukturen, Symbolen und Figuren.

Ackermann zeigte sowohl die konstanten als auch die neuen, außerordentlich dynamischen Stilelemente auf. Unverändert geblieben seien die Farbenfreude und die für die Künstlerin typische Symbolik: Sterne, Halbmonde, kreis- und ellipsenförmige Spiralen sowie ihre charakteristischen „Kondom-Männchen“.

Dreidimensionale Bilder

Die dynamische Entwicklung ihres Stils zeichnet sich laut Ackermann hauptsächlich durch eine Steigerung der inhaltlichen Komplexität aus. Die dreidimensionalen Bilder seien „welthaltiger“ geworden, sagte der Kunstexperte und veranschaulichte dies an dem Bild „Let’s Dance The Night Away“, bei dem Schäfer-Kott Schallplatten und CDs um die tanzenden Paare platzierte.

Aber auch ihre Skulpturen „Mother Earth“ und „The Tumbling Man“ sowie die in Kunst verwandelten Gebrauchsgegenstände – unter anderem zwei Stühle – beeindruckten die Besucher. Die Künstlerin betrachtet ihre farbenfrohen Collagen und Gipsskulpturen als lichttragende Friedensbotschafter: „Alle meine Skulpturen vereinen die Elemente, die wir zum Existieren brauchen und für die jeder Einzelne verantwortlich ist: Wasser, Erde, Luft, Licht, Liebe und Kosmos. Seht her, so schön ist das Leben“, sagte Schäfer-Kott.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von der französischen Chanson-Sängerin France Barbot und David Bem am E-Klavier mit melancholischen Liedern. kos

