Viernheim.Der Kunstverein zeigt ab Freitag, 31. Mai, in der Ausstellung „There Is No Place Like Home“ Werke von Patrick Huber und Uwe Senner. Die Vernissage im Kunsthaus beginnt um 19 Uhr mit einer Begrüßung durch Fritz Stier. Laut einer Pressemitteilung fertigt Huber aus Klebestreifen überdimensionale „Zeichnungen“, die sich auf Wänden und über Fensterscheiben hinweg winden. Uwe Sennert, der sich selbst Sennf nennt, schafft farbenfrohe Figuren und Materialmontagen, die sich in die lyrischen Wandarbeiten Hubers einmischen. Beide Künstler sind zwar in der Region aufgewachsen, leben und arbeiten aber seit fast drei Jahrzehnten in Berlin.

Mit dem Ausstellungstitel verweisen die beiden deswegen nach Angaben der Veranstalter auch auf eine gewisse Sehnsucht nach der alten Heimat. Beide sind gut befreundet und betreiben in Berlin ein gemeinsames Atelier. Während der Eröffnung, gibt es einen nach Entwürfen von Sennert gebackenen Kuchen und eine Getränkebar. Zu sehen gibt es auch eine Performance von Sennert und Werner Degreif, der wohl als Gast dazustoßen wird.

Die Ausstellung dauert bis zum 29. Juni. Sie ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. red

