Fast 300 Bürger machen mit

Viernheim.Ralph Franke tippt auf seinem Smartphone herum. Es dauert kurz, bis in der Buchungs-App auf dem Bildschirm eine Karte von Viernheim erscheint, die viele graue Punkte zwischen zwei blauen Markierungen offenbart. Der Geschäftsführer der Stadtwerke grinst. „Das heißt, im Moment sind noch zwei Autos frei“, freut er sich über die hohe Nachfrage am Carsharing, das die Stadtwerke in Kooperation mit der Stadtmobil Rhein-Neckar AG ihren Kunden zu Sonderkonditionen anbieten. Da bekomme er ja schon fast Angst, dass es mal zu Engpässen führen könne, sagt er und ergänzt schnell: „Aber das ist, soweit ich weiß, noch nie passiert.“

Gerade eben hat Franke einen neuen Ford Focus in der Mannheimer Straße abgestellt. Damit gibt es jetzt 13 Autos in Viernheim zum gemeinschaftlichen Nutzen. Zwei Euro werden für Mieter mit V-Card je Stunde fällig, dazu 20 Cent pro Kilometer – egal ob im Kleinwagen, Kombi oder Kastenwagen. „Und das Benzin ist darin schon enthalten“, erklärt Franke. Er selbst nutzt das Carsharing als Vielfahrer nicht, seine Familie jedoch schon. Es mache mit Blick auf die Gesamtkosten für Auto, Sprit, Reparatur, Wartung und TÜV für all diejenigen Sinn, die weniger als 10 000 Kilometer pro Jahr fahren.

Zu den Wenigfahrern in Viernheim gehört Andreas Vondung. Er ist seit der ersten Carsharing-Stunde dabei und nutzte schon 1998 „das Teilauto, wie es damals noch vom Anbieter, dem Verein Ökostadt Rhein-Neckar, genannt wurde“. Aus dem Vereinszweig entstand später die Stadtmobil AG, Ökostadt ist aber bis heute der Hauptaktionär geblieben.

Für Umwelt und Geldbeutel

Vondung hat sich damals „primär aus Umweltgründen“ für das Carsharing entschieden, „aber wir profitieren natürlich auch von den geringeren Kosten ohne eigenes Auto“, sagt er. Erst kürzlich habe er sich den Kastenwagen für drei Tage ausgeliehen, „der ist toll fürs Campen, da passt alles rein, vom Fahrrad bis zum Liegestuhl“. Zu teuer werde das nicht, die stündliche Grundgebühr ist pro Tag auf 24 Euro, in der Woche auf 140 Euro gedeckelt.

Über Engpässe kann Vondung nichts berichten: „Wir buchen oft sehr spontan, und immer ist ein Auto in der Nähe frei.“ Das sei zwar auch so gewesen, „als es nur zwei Fahrzeuge in Viernheim gab, aber je mehr Autos in der Stadt gemietet werden können, desto mehr Menschen machen auch mit“, sagt er und teilt damit die Erfahrungen von Franke. Man müsse erst für einen großen Fuhrpark sorgen, dann kämen auch immer mehr Kunden.

„Ich hatte nicht erwartet, dass wir unser Carsharing-Angebot nach dem Start im April 2016 so schnell ausbauen können“, betont Franke. Er ist sicher, dass sich noch in diesem Jahr der 300. Nutzer registriert, für den es dann sogar eine kleine Überraschung geben soll.

„Aber ganz zufrieden sind wir mit den Zahlen noch nicht. Momentan überschreiten die Ausgaben noch die Einnahmen“, erklärt Franke, ohne konkrete Beträge zu nenne. „In wenigen Jahren sind wir aber mit Sicherheit pari.“ Er spricht von einer Investition in die Zukunft und nimmt dafür die Roten Zahlen in Kauf.

In Viernheim gebe es Tausende potenzieller Nutzer, die durch das Carsharing Geld sparen und gleichzeitig einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten könnten. Der Nachhaltigkeitsgedanke sei in den Köpfen der Menschen verankert, er müsse nur umgesetzt werden.

Laut Franke wird mit dem steten Ausbau des Angebots „die Parkplatzsituation besser, die Infrastruktur gestärkt und die Umwelt geschont. Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt rund fünf private Autos und sorgt generell für weniger Fahrten.“ Stehe das eigene Auto vor der Haustür, sei man oft „zu bequem und fährt die 500 Meter zum Bäcker auch mal. Carsharing-Kunden passiert sowas nicht.“

„Unvertraute Technik“

E-Autos gibt es im Viernheimer Carsharing-Fuhrpark noch nicht. Franke erklärt das mit Erfahrungswerten von Stadtmobil. Die E-Autos in Heidelberg und Mannheim würden weniger genutzt als die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. „Die Menschen schrecken vor der unvertrauten Technik noch zurück“, nennt er einen möglichen Grund.

Außerdem sei das Laden unterwegs dann nicht so einfach. Alle vier Jahre werden die Autos von Stadtmobil ausgetauscht, sagt Franke. „In der nächsten Generation werden aber auch E-Autos dabei sein, die dann an den Standorten geladen werden.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019