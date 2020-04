Fast alle Viernheimer kaufen mit Maske ein

Viernheim.„Wer ohne Maske kommt, darf nicht in den Laden“, verweist Tina Kempf auf die neuen Regeln. Die Mitarbeiterin des Teeladens Artee in der Rathausstraße ergänzt aber sofort: „Das ist noch nicht vorgekommen.“ Seit Montag gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen – und die Viernheimer halten sich nach Auskunft vieler Geschäftsleute vorbildlich an die Regelung.

Nach den Vorgaben des Landes müssen Mund und Nase beim Einkaufen bedeckt sein. Und so sieht man in der Innenstadt, im Rhein-Neckar-Zentrum und in anderen Geschäften die Kunden mit verdeckten Gesichtern – sei es mit einer Maske aus dem medizinischen Fachhandel, aus dem Baumarkt, einer selbstgenähten Ausführung oder einfach mit Halstuch oder Schal. „Alle Kunden kommen mit einer Maske“, berichtet Christine Bugert nach den ersten Öffnungstagen vom vorbildlichen Verhalten der Kunden in der Innenstadt. Auch die Inhaberin von „Christine B.“ trägt den Gesichtsschutz. „Es ist schon ungewohnt“, sagt Bugert zu den veränderten Arbeitsbedingungen. Zu den notwendigen Vorgaben für den Einzelhandel zählt auch, dass die Kunden Abstand halten sollen. Beim Modegeschäft sind so maximal drei Kunden im Laden.

Plexiglas-Scheiben auf der Theke

„Bei uns werden immer nur zwei Kunden bedient“, erklärt Tina Kempf. Im Teeladen sind die Mitarbeiterinnen zusätzlich durch Plexiglas-Scheiben auf dem Verkaufstresen geschützt. Auch bei Schwarz auf Weiß sind Scheiben auf der Ladentheke montiert. Alexandra Kohm-Killat berichtet, dass die Einkaufenden mit Mund-Nase-Schutz in die Buchhandlung kommen. „Wir haben nur ein oder zwei Kunden auf die Maskenpflicht hinweisen müssen“, erzählt die Buchhändlerin. Die Kunden hätten dann aber sofort den Gesichtsschutz angelegt.

„Die ersten Kunden am Montag haben gleich weitere Masken gekauft“, berichtet Alois Thurner. Im Weltladen hat man eine kleine Auswahl zum Verkauf, die Mitglieder von Yaa Soma genäht haben. „Aber alle Kunden sind bisher schon mit Gesichtsmaske in den Laden gekommen. Für den Fall, dass jemand ohne Maske unterwegs ist, gibt es im Weltladen eine praktische Lösung: selbstgebastelte Masken für den einmaligen Kurzgebrauch. „Das sind einfache Küchentücher und Haushaltgummis“, stellt Thurner die Behelfskonstruktion vor.

Solche einfachen Papiermasken werden im Rhein-Neckar-Zentrum verteilt. Dorthin kommen nämlich auch Kunden ohne Maske – allerdings nicht mit böser Absicht, wie Patrick Steidl betont: „Viele Kunden denken, dass die Maskenpflicht nur in den einzelnen Geschäften gilt“, hat der Centermanager erfahren und stellt klar: „Das ist aber nicht richtig. Auch im Center gilt die Pflicht zum Tragen der Masken.“ Wenn man den Kunden das Missverständnis erklärt, dann würden sie sofort zu den Masken greifen. „Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir viel mehr Menschen ohne Gesichtsschutz auf die Pflicht hinweisen müssen. Deshalb sind wir sehr zufrieden, wie sich die Kunden im RNZ verhalten“, sagt Steidl.

Im gesamten Center wird mit großflächiger Beschilderung auf die neuen Regeln hingewiesen. Die Mieter des RNZ würden die Vorgaben zu Mund-Nase-Schutz, Abstand und Kundenzahl sehr gut umsetzen, lobt Steidl. Das Centermanagement kümmert sich um die Hygiene im Einkaufszentrum, desinfiziert regelmäßig die sanitären Anlagen, Türgriffe oder Aufzugsschalter.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.04.2020