Anzeige

Viernheim.Faszientraining fördert Elastizität der Sehnen, Mobilität in den Gelenken, regt den Stoffwechsel an und verkürzt die Regenerationszeit. Das Familienbildungswerk (FBW) bietet ab dem heutigen Donnerstag, 26. April, einen Kurs „Fascial Fit“ für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse an.

Mit einer Kombination aus Yin-Yoga-Haltungen und speziellen Übungen mit Faszienrollen wird das Bindegewebe bis in die Tiefe bearbeitet. Der Kurs findet jeweils donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr im Familienbildungswerk statt. Die Gebühr beträgt 20 Euro für sechs Abende. Anmeldungen nimmt das FBW unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su