Faszientraining stärkt den Rücken

Viernheim.. Die Volkshochschule bietet mehrere Kurse zum Faszientraining an. Dadurch soll der Rücken gestärkt werden. Ein Kurs ist am Mittwoch, 28. August, und am Mittwoch, 4. September, jeweils von 9 bis 10.15 Uhr, geplant. Ein weiterer Kurs findet am Donnerstag, 29. August, und am Donnerstag, 5. September, von 17.15 bis 18.30 Uhr, statt. Veranstaltungsort ist jeweils das „Alte Kino“, Ludwigstraße 23. Die Gebühr beträgt pro Kurs neun Euro, die Leitung hat Ute Heinz-Spreng.

Laut VHS helfen die Kurse bei der Verbesserung der Beweglichkeit, bei der Kräftigung der Muskulatur sowie beim Dehnen und Entspannen. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus, online unter vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/ 98 84 02 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019