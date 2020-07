Faszinierende Bilder der Schöpfung

Viernheim.Statt Tiger und Elefanten werden Büffel und Papageien beobachtet: Die KJG St. Michael nimmt die Kinder beim Ferienprogramm mit auf Safari – fünf Tage beschäftigen sich die Mädchen und Jungen beim Zeltlager-Ersatzprogramm mit Tieren und mit der Natur.

Vor dem Familiensportpark ist ein Zeltlager aufgebaut, in dem die Jugendgruppen der katholischen Kirche vier Wochen lang ein Programm für Viernheimer Kinder anbieten – als Ersatz für die Zeltlager, die coronabedingt ausfallen müssen. Die KJG St. Michael startet mit rund 80 Teilnehmern in die erste Woche. Am ersten Tag steht die Schöpfung im Mittelpunkt. Gemeindereferent Herbert Kohl begrüßt Kinder und Helfer zu einem kurzen Wortgottesdienst. Danach geht es mit dem Programm los.

Die KJG muss sich dabei an ein strenges Hygienekonzept halten. „Die Kinder sind in feste Gruppen aufgeteilt, die feste Anfangszeiten und separate Eingänge haben und während des Programms auch nicht gemischt werden“, erzählt Cara Pfister. Jede Gruppe hat eine Farbe zugeordnet bekommen, die Jungs aus der roten Gruppe haben entsprechende Shirts an. Die älteren Mädchen aus der Türkis-Gruppe haben sich ihre farbigen Bänder in die Haare gebunden, die gelbe Gruppe nutzt ihr Erkennungsband als Stirnband.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Jede Gruppe hat einen festen Platz in ihrem Zelt. Dort können sie auf den Mund-Nase-Schutz verzichten, der ansonsten getragen werden muss. „Wir sind sehr umsichtig und wollen nichts riskieren“, sagt Herbert Kohl. Die Schöpfungsgeschichte wird mit Spiel- und Bastelangeboten aufgegriffen. Beim Wald-Memory haben die Teampartner verschiedene Suchaufträge: Etwas Stacheliges, etwas Lebendiges oder etwas Farbiges müssen sie in der Umgebung suchen. Die gesammelten Dinge können gleich in dem Schöpfungsbild verarbeitet werden. Nur mit Naturmaterialien entstehen tolle Kunstwerke in dem weißen Bilderrahmen.

Aus einer Plastikflasche, eher weniger gut für die Umwelt, entsteht eine Blumenampel. Dazu wird sie aufgeschnitten, bemalt, mit Erde befüllt und bepflanzt. „Ich nehme natürlich Pink“, muss Emily aus der pinkfarbenen Gruppe gar nicht lang überlegen, welche Farbe ihr Blumentopf bekommen soll. Die anderen Gruppen ziehen los zu einem Geländespiel, am Nachmittag wechseln die Gruppen die Stationen. An den folgenden Tagen stehen weitere Spiele auf dem Programm, dazu wird Minigolf gespielt, und es gibt Ausflüge zum Karlstern und in den Vogelpark.

Ein etwas anderes Ferienprogramm gibt es auch bei der städtischen Jugendförderung, die Feriendomizil und Ferienspiele absagen musste, aber ein Ersatzprogramm initiiert hat. Am ersten Tag sind die Teilnehmer der Natur auf der Spur. In zwei Gruppen aufgeteilt, betätigen sich die Mädchen und Jungen als Insektenforscher, Geologen und Solarwissenschaftler. Anne Knapp und Isabel Ringhof betreuen die Mitmachangebote. So sammeln die Kinder außergewöhnliche Blätter für die Solarfotografie – nur mithilfe von kräftigen Sonnenstrahlen wird das Spezialpapier belichtet. Und nach dem Entwickeln im Wasserbad sind tolle Blatt-Bilder entstanden. „Manche Steine sind hart, andere sind ganz weich“, stellen die Kinder fest, als sie verschiedene Mineralien untersuchen. Specksteine werden so geraspelt, geschmirgelt, geschliffen und poliert, dass tolle Ketten und Schlüsselanhänger entstehen. Mit Feuereifer machen sich die Teilnehmer an die Insektenforschung. Sie sorgen für ein „Zuhause“ mit Baumrinden, Steinen, Ästen und Laub und sammeln dann rund um den Treff im Bahnhof verschiedene Insekten ein. „Ich hab eine Feuerwanze gefunden“, sagt ein Mädchen, als sie ihr Krabbeltier in einem Buch wieder entdeckt. Andere finden Mai- und Marienkäfer oder kleine Ameisen und betrachten sie neugierig durch die große Lupe.

Trotz der ungewohnten Bedingungen und der reduzierten Teilnehmerzahl ist das Ferienprogramm ein großer Erfolg. „Wir sind diese und nächste Woche schon ausgebucht“, erzählt Anne Knapp. Als Alternative gibt es weitere Angebote von Vereinen und Einrichtungen, die die Kinder zum Mitmachen einladen. So tummeln sich die Mädchen und Jungen in der Bewegungslandschaft der KISS-Sportschule, in den kommenden Wochen sind Aktionen im Museum oder Trainingseinheiten mit der Tischtennisabteilung des TSV Amicitia geplant.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020