Faszinierende Erkenntnisse über Raum und Zeit

Viernheim.Unter dem Titel „Erzählung durch Zeit und Raum“ steht die Jahresausstellung von Gerdi Gutperle, die nun eröffnet wurde. Noch bis 26. April sind im Kunstraum an der Heidelberger Straße mehr als 100 Bilder sowie Keramik- und Bronzearbeiten zu sehen.

Schon zu Beginn des künstlerischen Schaffens von Gerdi Gutperle war ihre besondere Verbundenheit mit der Natur erkennbar. Wenig später galt ihr Interesse als Künstlerin auch den Geheimnissen des Kosmos. Das Verlangen nach dem Wissen über die Zeit vor der Existenz des Menschen prägte immer deutlicher ihre Arbeit.

Diese „zweite Welt“ hat Gerdi Gutperle nach eigenen Angaben mit philosophischer Hilfe erreicht. Dafür dankte sie bei der Einführung in die Jahresausstellung dem Wissenschaftler Jürgen Bayer, der aus der Relativitätstheorie Einsteins das „Zuvor“ abgeleitet und damit als Vorstufe der „Raumzeit“ auf die „Nichtraumzeit“ hingewiesen habe. Gerdi Gutperle betonte, die „Quelle all unseres Wissens und Gestaltens“ gefunden zu haben.

Die zahlreichen Besucher der Vernissage zeigten sich beeindruckt von den mystisch-expressionistischen Farbkombinationen auf Bildern verschiedener Formate. In mehreren der ausgestellten Landschaftsbilder entdeckt der Betrachter Frauengestalten, die vom blühenden Leben berichten. Zu sehen sind Beispiele historischer Architektur in vollendeter Form und Farbenpracht. Als das „Wunder des Lebens frei von Zeit und Raum“ deutet Gutperle selbst das Bild von einem Blütenweg.

Die Künstlerin nutzte alle sich ihr bietenden Möglichkeiten, das Thema der Ausstellung umzusetzen. So ist unter den Werken auch eine Installation zu finden. „Nicht von dieser Welt“ lautet der Titel dieser 24 Exponate aus zartblauen „Maulbeerbaumwolken“. Wohin der Ausstellungsbesucher bei seinem Rundgang auch kommt, überall findet er völlig unterschiedlich gestaltete Kugeln aus Keramik als Symbol für die Weltkugel. Die Kugel in der Kramikschale etwa beflügelt die Vorstellung von einem Ei im Nest, die Kugel als Fußball ist ein Symbol der Freude am Spiel. Alle Exponate sollen Hinweise darauf liefern, was mit Liebe zueinander erreicht werden könne. Laut Gerdi Gutperle sind sie ein Appell zur Harmonie im Miteinander. Die Künstlerin erhofft sich durch die Ausstellung einen Zauber des Aufbruchs.

Damit verbinde sie auch die Hilfe für kranke und arme Menschen. Deshalb solle der gesamte Erlös aus dem Verkauf ihrer Bilder in die Stiftung Gerdi Gutperle fließen, die in Indien ein Gesundheitszentrum betreibt. Sowohl den Titel als auch die Vielseitigkeit der Ausstellung bezeichnete Kuratorin Cristina Streckfuß in ihren einführenden Worten als einzigartig. H.T.

