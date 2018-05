Anzeige

Klaus-Dieter Stöppel, Leiter des Amts für Kultur, Bildung und Soziales und Vorsitzender des Viernheimer Musikschulfördervereins, sowie Musikschulleiter Rúnar Emilsson unterstützen das Lampertheimer Projekt mit der Organisation des Benefizkonzerts. Dank ihrer zahlreichen Kontakte ist es ihnen gelungen, für die Veranstaltung im Bürgerhaus zwei international gefragte Stars zu gewinnen.

Die Violinistin Marie-Denise Heinen konzertiert als Solistin und in verschiedenen Kammermusik-Ensembles in Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien und Bulgarien. In der Region zu hören war die Geigerin unter anderem bei den Schwetzinger Festspielen.

Die Pianistin Nargiza Alimova kommt aus Usbekistan und spielte bereits mit dem National-Sinfonieorchester ihrer Heimat. Seit dem Jahr 2003 wirkt Alimova regelmäßig bei der Accademia Internazionale Estiva in Cercon in Italien mit.

Eröffnet wird das Konzert mit einem Beitrag von Schülern der Viernheimer Musikschule. Am Ende der Veranstaltung, bei der die Einrichtungen vorgestellt werden, stehen die Künstler zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung. H.T.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.05.2018