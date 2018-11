Faszinierende Geschichte vom Pinguin Kautschuk

Viernheim.Im Vorfeld des bundesweiten Vorlesetags am Freitag empfing die Kindertagesstätte des AWO-Familienzentrums Kirschenstraße gestern Vormittag einen prominenten Gast. Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß las den Kindern die Geschichte vom Pinguin Kautschuk aus dem Buch „Du nicht!“ vor. Der Nachwuchs nutzte die Gelegenheit aber auch, um dem Stadtoberhaupt einige Fragen zu stellen.

Was macht ein Bürgermeister? Haben Sie ein Auto, wo wohnen Sie, und welche Farbe hat das Haus? All das wollten die Kinder von Baaß wissen. Wo das Rathaus steht, wussten die Kleinen zwar nicht. Aber da konnte der Bürgermeister helfen: „Dort wo die Kerwe ist“, sagte Baaß, und plötzlich wussten alle Bescheid. Sich selbst stellten die Kinder mit einem Lied vor. „Aber alle Namen konnte ich mir nicht merken“, gab Matthias Baaß zu. Das Buch von Isabel Pin, aus dem Baaß las, erzählt von einem besonderen Pinguin: Er kann schnell schwimmen, ist immer gut gelaunt, lacht viel, mit ihm macht das Ballspielen und Eisbergrutschen riesigen Spaß. Die anderen Pinguine sind froh, dass sie auf Kautschuk gestoßen sind und sich immer wieder mit ihm treffen können. Eines Tages jedoch passiert etwas, das alles verändert. Eine Freundschaft, die unbeschwert erschien, droht zu zerbrechen. Kautschuk ist plötzlich anders, hat keinen Schnabel. Und er spricht nicht einmal mehr „Pinguinisch“. In Bildern voller Atmosphäre erzählt die Autorin eine bewegende alltägliche Geschichte. Eine Geschichte über Abgrenzung, Ausgrenzung, über vorschnelle Urteile, das vermeintlich Fremde. Wobei sich die Pinguine dadurch auszeichnen, dass sie aus ihren Fehlern lernen.

Anlässlich des Vorlesetags gibt es zurzeit unter anderem in Schulen und der Stadtbücherei zahlreiche Aktionen zum Thema Lesen. In der Kita Kirschenstraße trugen Eltern und Großeltern Geschichten vor. „Wir hatten auch ein Bilderbuchkino, bei dem Fotos per Beamer gezeigt wurden“, erklärte Kita-Leiter Thomas Sebert. Darüber hinaus seien Bücher in verschiedenen Sprachen vorgelesen worden.

Über weitere Gäste freut sich die Kita am Freitag. Um 9 Uhr schaut Kai Klose, Staatssekretär im Hessischen Sozialministerium, vorbei. Der Vorsitzende der hessischen Grünen liest vor, schaut sich das Familienzentrum an und wird auch am Mittagessen teilnehmen. Zudem hat sich SPD-Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht für 11 Uhr als Vorleserin angekündigt. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018