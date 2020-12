Faszinierende Schriftzeichen

Viernheim.Unter dem Titel „Talk like an Egyptian“ bietet der Viernheimer Ägyptologe Michael Höveler-Müller ab Dezember eintägige Online-Kurse über Hieroglyphen an. In den vergangenen Jahren organisierte der 46-Jährige entsprechende Veranstaltungen bundesweit in verschiedenen Städten vor Publikum. Wegen der Corona-Krise musste er diese Kurse aber absagen, schreibt Höveler-Müller in einer Pressemitteilung.

Seine Fernschule „Faszination Hieroglyphen“ besteht zwar schon seit 2014, „Online-Workshops“ seien jedoch etwas Neues für ihn, erklärt der mehrfache Buchautor. Er habe das Bedürfnis, seinen Lesern und allen an Ägypten Interessierten nun, da das kulturelle Leben stark heruntergefahren wurde, eine unkomplizierte Anlaufstelle zu bieten. „In gesellschaftlich schwierigen Zeiten brauchen die Menschen Kultur in ganz besonderem Maße. Sie brauchen sie als eine gedankliche Auszeit, um für eine gewisse Dauer ihre immer gleichen Gedankenspiralen durchbrechen zu können.“

Seit November hat Höveler-Müllers Fernschule einen Teilnehmer in England. Seine neuen Online-Kurse bietet er daher auch in englischer Sprache an. 2021 soll es insgesamt zwölf Termine geben – davon jeweils sechs auf Deutsch und sechs auf Englisch.

Höveler-Müller lebt mit seiner Familie seit fast zehn Jahren in Viernheim. Mehr als fünf Jahre hat er in Ägypten verbracht und dort an Ausgrabungen teilgenommen. In Deutschland leitete der gebürtige Rheinländer zeitweise das Ägyptische Museum in Bonn. Weltweite Bekanntheit erlangte er durch seine Arbeit mit dem Flakon der Pharaonin Hatschepsut aus der Zeit um etwa 1450 vor Christus. Heute wird er unter anderem auch als Kommentator oder Interviewpartner für Fernsehproduktionen gebucht. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.12.2020