Faszinierende Seifenblasen

Viernheim.Meerjungfrauen und Indianer sind ganz begeistert, als plötzlich Seifenblasen auf die Tanzfläche fliegen: Sie schnappen schnell nach den bunt schillernden Blasen, das Tanzen haben die kleinen Narren ganz vergessen.

Traditionell feiern die jüngsten Viernheimer Fastnachter am Rosenmontag beim Kinderfasching im Paul-Volk-Haus. Das Team der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) St. Michael um Simon Ehrmann hat zahlreiche Spiele vorbereitet, um den Kindern einen unterhaltsamen Nachmittag zu bescheren. Ein paar Minuten vorher schnappen die Mädchen und Jungen statt nach Seifenblasen nach Gummibärchen – die hängen an einer Schnur und müssen abgeknabbert werden. Die Hände dürfen auch beim Schokokuss-Wettessen nicht benutzt werden, und so ein großer Schokokuss ist da schon eine Herausforderung für die Kleinen.

Elferräte zeigen ihr Können

Die bekommen bei der Kinderfastnacht auch noch hohen Besuch: Mit lauten Ahoi-Rufen kündigt sich der Elferrat der Großen Drei mit Prinzessin Viktoria I. an. Die Prinzessin wird direkt umringt, während die Elferräte ihre Fähigkeiten beim Limbo-Tanzen zeigen. Klar, dass die kleinen Gäste da sofort auch unter dem Seil durchtanzen. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020