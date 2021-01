Faszinierende Sternenreise

Viernheim.Zwölf Jahre nachdem er die ersten Worte geschrieben hat, blickt Martin Beickler auf den Klappentext seines Buchs: „Im Jahr 3802 im Weltental: Die Kinder Antares und Mira laufen im Wattenmeer um ihr Leben, die Flut kommt. In der Brandung retten sie sich in eine Höhle. Tief im Inneren der Steilklippe entdecken sie eine Wand aus Metall. Dahinter ein leises Summen.“ Obwohl er seinen Roman in- und

...