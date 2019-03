Faszinierende Zeichnungen und Cartoons

Viernheim.Immer wieder gelingt es Gerdi Gutperle, zwischen den Ausstellungen in ihrem Kunstraum auch hochkarätige Vorträge über Kunst und bedeutende Künstler zu veranstalten. Wie groß das Interesse an dieser Vortragsreihe ist, zeigte sich bei dem Vortrag der Kunsthistorikerin Yvonne Weber über den Vollblutkünstler Tomi Ungerer, der vor wenigen Wochen, am 9. Februar, starb. Es war daher ein liebevolles und dankbares Gedenken der Referentin, die mit Ungerer freundschaftlich verbunden war.

Vielseitiger Künstler

So würdigte auch Gerdi Gutperle diesen Abend in dem vollbesetzten Kunstraum mit dem Thema „Mein Humor ist sowieso schwarz“. Ihre Begrüßung der vielen Gäste verband Gutperle mit Anmerkungen über Leben und Schaffen dieses international bewunderten Künstlers. „Er durfte kein Abitur machen, weil man ihn als pervers und subversiv einstufte“, erwähnte sie bei diesen Hinweisen auf den schweren Start des Künstlers, der „Respekt“ als Schulfach durchsetzen wollte. „Als geborener Elsässer sprach, dachte und schrieb er in vier Sprachen und setzte sich unermüdlich für die deutsch-französische Freundschaft ein. Gutperle nannte den Vortrag eine warmherzige Erinnerung an einen der vielseitigsten und kreativsten Zeichner, dem schon zu Lebzeiten ein Museum eingerichtet wurde.

Yvonne Weber schilderte die Bedeutung Ungerers an vielen Bildbeispielen und brachte mit Ausschnitten aus einem Interview mit Elke Heidenreich den Künstler persönlich nach Viernheim mit. Der frühe Tod seines Vaters und die Liebe zu seiner Mutter waren die ersten Motive seiner Arbeiten, die mit wenigen Strichen überzeugten. Doch sehr bald sah sich Tomi Ungerer veranlasst, das Schlimme auf dieser Welt zu zeigen und dagegen anzugehen. Aus einfachen Strichkombinationen einer Zeichnung wurde eine Darstellung der Nazi-Verbrechen. In anderer Form machte er die Größen der Militärs lächerlich. Bei seinem Aufenthalt in Amerika bemerkte er sehr bald die Geldgier konkurrierender Banken und teilte dies der Welt durch seine Zeichnungen mit.

Doch neben den Zeichnungen entstanden die ersten Plakate und als Folge fanden sich Verlage, welche seine Arbeiten zu bestimmten Themen bündelten und als Bücher veröffentlichten. Tomi Ungerers Bücher wurden Welterfolge. Es gab immer neue Themen, die ihn bewegten. Vor allem waren seine Kinderbücher als Quelle für befreienden Lächelns gefragt.

Verkehr, Mode, Essgewohnheiten, Nachbarschaft, Ehe, Architektur und natürlich Liebe sowie Familie waren Themen, die er für Bücher in Deutschland, Frankreich, Irland und den USA verwendete. Mit seinen erotischen Darstellungen löste er aber auch Kritik aus.

Politisch engagiert

Sein wichtigstes Anliegen, die deutsch-französische Versöhnung und Freundschaft, wurde jedoch bald Wirklichkeit, zumal Ungerer in den ersten politischen Gremien für eine europäische Gemeinschaft mitarbeiten konnte. Das ruhelose Wirken hatte jedoch seinen Preis in Form wiederholter schwerer Erkrankungen. Von den insgesamt 40 000 Zeichnungen, Cartoons und Plakaten zeigte Yvonne Weber typische Beispiele der verschiedenen Themen, die mit vergnügtem Lächeln oder auch mit stiller Ergriffenheit betrachtet wurden. Nach zwei Stunden überraschten Staunens dankte das Publikum der Referentin mit minutenlangem Beifall.

Gerdi Gutperle lud die Kunstfreunde anschließend ein, die Exponate der aktuellen Ausstellung „Emotions“ zu besichtigen. Sie kündigte für den 13. April die nächste Ausstellung mit Werken des polnischen Malers und Regisseurs Marian Czuras an und versprach ein farbenprächtiges Panorama von berührenden und aufwühlenden Seelenlandschaften. Außerdem kommt direkt aus Korea der Keramik-Meister Sang Gil Yun mit einer Auswahl seiner besonderen Werke.

