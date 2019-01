Bauprojekte: Wir erwarten, dass das Jahr vor allem im Zeichen großer Bauprojekte stehen wird. Wir werden den Umbau oder Neubau des Hauses für die Jugendfeuerwehr, des neuen Abwassersammlers, einer weiteren Kita und des ehemaligen Postgebäudes begleiten. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Kostensteigerungen sich im Rahmen halten oder bestenfalls ausbleiben und werden konstruktiv mit der Verwaltung darüber sprechen, wie man in Zukunft so etwas von Anfang an vermeiden kann.

Rathaus: Bewusst in der oben stehenden Aufzählung weggelassen habe ich das größte Projekt, den Umbau des Rathauses, weil dessen Bedeutung immer wieder hervorgehoben werden muss. Die Planung muss 2019 einen guten Schritt nach vorne gehen. Wir müssen Grundsatzentscheidungen treffen, die die Stadtmitte in den nächsten Jahrzehnten prägen werden.

Verkehrskonzept: Es ist wichtig, zusammen mit allen Akteuren und Bürgern die Weichen für die Zukunft des Verkehrs in Viernheim zu stellen. Dabei wird die FDP darauf achten, dass keine Verkehrsmittel gegeneinander ausgespielt werden.

Erster Stadtrat: Eine weitere gravierende Entscheidung für die Entwicklung der Stadt wird die Wahl des neuen Ersten Stadtrates. Die FDP möchte unbedingt, dass diese Position auf lange Zeit hin von jemandem besetzt wird, der als Teamplayer auftritt und seine Interessen nicht mit der Brechstange gegen politische Mehrheiten durchsetzen will. Er oder sie muss es schaffen, die Bürger bei wichtigen Entscheidungen mitzunehmen und sich bewusst zu sein, dass diese sein oder ihr Gehalt zahlen.

Kooperation: Nicht nur die Kooperation mit dem zukünftigen Ersten Stadtrat, sondern auch mit der Verwaltung und anderen Parteien ist nach wie vor unser Ziel. Dies ist uns im vergangenen Jahr gut gelungen, und wir werden diesen Kurs fortsetzen.

Bernhard Kammer, Fraktionsvorsitzender der FDP

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019