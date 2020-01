Finanzen: Über dem Viernheimer Haushalt hängen mehrere Damoklesschwerter. Die Finanzierung der zwingenden Investitionen, insbesondere der Rathaussanierung und des Entlastungskanals für die Innenstadt, ist ungewiss. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Land und Bund uns in ausreichendem Maß unterstützen und müssen daher jede Haushaltsposition auf ihr Einsparungspotenzial überprüfen. Eventuell werden wir auf Manches vorübergehend verzichten müssen.

Rathaus: In diesem Jahr können endlich die konkreten Einzelmaßnahmen bestimmt werden, die für die Wiederherstellung eines leistungsfähigen Verwaltungsgebäudes benötigt werden. Dabei gilt es, den Spagat zwischen den technischen und finanziellen Möglichkeiten zu wahren.

Bauprojekte: Der Abwasserkanal zur Entlastung der Innenstadt ist auf den Weg gebracht. Ebenso das Neubaugebiet Bannholzgraben II. Weitere Bebauungspläne und die nächste Version des Raumordnungsplans harren der Bearbeitung. Es ist endlich Zeit für die Wiedererrichtung der Landgrabenbrücke und die Erledigung weiterer Restanten, die Stadtrat Jens Bolze hinterlassen hat.

Verkehrskonzept: Wir müssen ein Verkehrskonzept in Zusammenarbeit mit den Bürgern erarbeiten, das den gesamten Verkehr in Viernheim erfasst. Die Stärkung des Radverkehrs ist ein Schwerpunkt. Viernheim ist aber auch eine Auspendlerstadt, und nicht alle Arbeitsplätze sind problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Stellplätze können nicht einfach auf dem Papier in der Erwartung gestrichen werden, dass Kfz von alleine verschwinden. Die FDP wird weiterhin darauf achten, dass die Verkehrsmittel nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Straßenbeitragssatzung: Entgegen unserer Grundeinstellung können wir derzeit wohl nicht auf die Erhebung von Beiträgen zur Verbesserung der innerstädtischen Straßen verzichten. Die beschlossene Satzung halten wir jedoch für rechtswidrig. Wir werden bei der notwendigen Überarbeitung auf eine faire Lastenverteilung achten.

Ralf Jünemann Fraktionsvorsitzender FDP

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020