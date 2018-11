Fedorchuk behält die Nerven

Viernheim.Nach dem 5:3-Erfolg gegen BCA Augsburg zum Auftakt konnte sich der Schachclub Viernheim dank einer kämpferischen Leistung in einem überraschend engen Wettkampf auch gegen MSA München Zugzwang durchsetzen und gewann mit 4,5:3,5. Die Südhessen liegen nach dem Eröffnungswochenende der 1. Schachbundesliga mit 4:0-Mannschaftspunkten damit auf dem vierten Platz. Der Schachclub Viernheim war gegen München nominell bei einer Gewinnerwartung von circa 5,5:2,5 favorisiert. Wie aber auch dieser Wettkampf zeigen sollte, ist es in der höchsten deutschen Spielklasse alles andere als einfach, die Wettkämpfe gegen vermeintlich „schwächere“ Gegner auch tatsächlich zu gewinnen.

Der Wettkampf begann nach gut zwei Stunden mit einem herben Rückschlag für das Viernheimer Team, da Großmeister (GM) Konstantin Tarlev in leicht bequemerer Stellung einen versteckten taktischen Schlag seines Gegner übersah und nach nur 20 Zügen aufgeben musste.

Spitzenspieler überzeugen

Der Internationale Meister (IM) Dr. Günther Beikert und IM Maximilian Meinhardt an Brett sieben beziehungsweise acht konnten aus ihren jeweiligen Stellungen nicht viel herausholen und willigten beide noch vor der Zeitkontrolle in das Remis ein. Etwa zur gleichen Zeit fand der normalerweise äußerst sicher spielende GM Sebastien Maze (Brett vier) gegen einen objektiv nicht korrekten taktischen Schlag seines Gegners leider nicht die richtige Antwort, und es zeichnete sich ab, dass Maze wohl zum ersten Mal seit dem Herbst 2016 wieder eine Partie für Viernheim verlieren würde. In dieser Phase war sogar ein Verlust des Wettkampfes nicht auszuschließen, und alle Beteiligten waren entsprechend angespannt.

Danach konnten die beiden Viernheimer Spitzenbretter ihre starken Gegner jedoch überzeugend überspielen: GM Vladimir Malakhov an Brett eins konnte in einem Endspiel dank herausragender Technik die Bauernschwächen seines Gegners ausnutzen und die Partie überzeugend zum Sieg führen, während sich GM Anton Korobov an Brett zwei gegen die etwas provokante Eröffnung seines Gegners zunächst mit solidem positionellen Spiel einen Vorteil erarbeitete, um die Partie dann mit einem direkten Königsangriff entscheiden zu können.

Nachdem GM Maze seine hoffnungslose Partie mittlerweile aufgeben hatte, mussten bei einem wieder ausgeglichen Zwischenstand von 3:3 die beiden letzten noch laufenden Partien die Entscheidung bringen.

GM David Anton-Guijarro (Brett drei) hatte mit Schwarz auf die etwas zurückhaltende Eröffnung seines Gegners aggressiv reagiert und unter Materialopfern eine gemäß späteren Computeranalysen zeitweise sogar etwas bessere Stellung erreicht. Nach beiderseitigen Ungenauigkeiten fand sich Anton-Guijarro dann in einer leicht nachteiligen Stellung wieder, konnte durch präzise und aktive Verteidigung aber ein Remis sicherstellen.

Würdiger Abschluss

Damit hing alles an der Partie von GM Sergey Fedorchuk (Brett fünf), der bereits seit vielen Jahren die Reihen der Viernheimer verstärkt – und dabei schon häufig nervenaufreibende Duelle in der Zeitnotphase zum Ende der vierten Wettkampfstunde überstehen musste. Ähnliches deutete sich auch diesmal an, nachdem Fedorchuk mit den schwarzen Steinen eine etwas passiv wirkende, aber mit vielen dynamischen Optionen versehene Aufstellung eingenommen hatte. Kurz vor der Zeitkontrolle setzte er dann mit einem doppelten Bauernopfer zum Konterschlag an, durch den seine Figuren schlagartig aktiv wurden und der Gegner entscheidende Materialverluste hinnehmen musste – und kurz danach aufgab. Es war ein würdiger Abschluss für einen spannenden Wettkampf und einen insgesamt verdienten 4,5:3,5-Sieg für den Schachclub Viernheim.

Für den Schachclub Viernheim geht es mit dem Wettkampf gegen Hofheim (Sonntag, 25. November) beim ersten Heimwochenende des Vereins in dieser Saison weiter. red

