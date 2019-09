Fehlerfreier dritter Bogen bringt den Erfolg

Viernheim.Die Rolllkunstläuferin Sophia Gratzel vom ERC Viernheim hat bei der Europameisterschaft in der Juniorenklasse Pflicht die Silbermedaille gewonnen. In dem Wettbewerb in Harsefeld bei Hamburg musste Gratzel den fünf internationalen Wertungsrichtern drei zuvor geloste Pflichtfiguren vorlaufen.

Nach dem ersten Pflichtbogen lag Gratzel knapp in Führung. Der zweite Bogen, die Schlinge, lief nicht optimal, sodass danach ein Podestplatz nur noch mit einem fehlerfreien dritten Bogen zu erreichen war. Gratzel musste den letzten Durchgang dann als erste Läuferin präsentieren.

Sie behielt die Nerven und lieferte ihre Bestleistung ab. Anschließend folgten zwar Minuten der Anspannung, bis alle Konkurrentinnen dargeboten hatten. Letztendlich belegte Gratzel aber den zweiten Platz und war sogar punktgleich mit der Erstplatzierten aus Italien. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.09.2019