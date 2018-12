Feier trotz Heimpleite

Viernheim.Beim letzten Heimkampf in der Regionalliga gegen den ASV Bauknecht Schorndorf erlebten die Viernheimer Anhänger in der voll besetzten SRC-Arena noch einmal Spannung und Stimmung pur. Immerhin ging es für die Gäste noch um die Vizemeisterschaft, vorausgesetzt Tabellenführer Reilingen/Hockenheim scheitert in Schriesheim. Entsprechend groß war die Brisanz, auch weil es sich um ein Derby zweier renommierter Ringervereine handelte. Der Tabellenzweite trat in Bestbesetzung an, wollte unbedingt die letzte Chance auf den Titel nutzen. Auf der Matte gab es mitreisende Duelle, wobei der SRC immerhin die Hälfte der Kämpfe für sich entscheiden konnte. Dass es am Ende nicht zu einem Unentschieden reichte, lag allein an den höheren Einzelsiegen für Schorndorf.

Beim Einmarsch ergriff der scheidende Mannschaftskollege Sven Rauch das Mikrofon und bedankte sich bei seinen Kameraden und allen Fans für die schönen Jahre, die er im Dress der Viernheimer verbringen durfte. Zudem nutzte er die Gelegenheit und machte seiner Freundin Miriam Weiss einen Heiratsantrag, den die Angebetete erfreut annahm. Nachdem die Matte abgebaut worden war, wurde ausgiebig gefeiert.

An eigene Grenzen gehen

Im Kampf selbst ging die junge SRC-Riege einmal mehr an ihre Grenzen. Finn Stromer hatte gegen den zweiten Deutschen Seniorenmeister Alexander Ginc keine Chance. Jakub Brylewski musste gegen Ausnahmekönner Michael Manea antreten, überzeugte aber bei der knappen 0:1-Niederlage. Mirko Hilkert hatte es in der für ihn fremden Stilart ebenfalls mit einem Hochkaräter zu tun. Marin Filip ließ nichts anbrennen und landete einen Überlegenheitssieg. Auch in der 98-Kilo-Klasse hatten die Hausherren nichts zu bestellen. Gegen Ilja Klasner hatte Mohamed Rachid keine Chance. Erster Viernheimer Lichtblick war der letzte Kampf vor der Pause. Pascal Hilkert stellte gegen Ivan Huzau seine ganze Klasse unter Beweis. Mittels eines Durchdrehers konnte der SRCler den Kampf gewinnen

Beim Pausenstand von 13:1 für Schorndorf schien schon eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Trotzdem ließen die Jungs von Trainer Tony Seifert nicht die Köpfe hängen und kamen nochmals ran. So hatte Matthias Schmidt gegen Andre Winkler, immerhin Fünfter der deutschen Seniorenmeisterschaften, alle Hände voll zu tun, um diesen in die Schranken zu weisen. Mit gezielten Angriffen gelang schließlich ein 8:0-Punktsieg, der dem SRC drei Punkte bescherte. Shyukri Salimov Shyukriev machte gegen Bogdan Ionat Zaharia dem ungleichen Vergleich nach 90 Sekunden mit einem Überlegenheitssieg ein Ende. Das Zwischenergebnis von 8:13 wurde schon im nächsten Kampf wieder zerstört. Norman Balz musste gegen den amtierenden Deutschen Vizemeister Karan Mosebach antreten und war dessen Griffkünsten nicht gewachsen. Durch diesen überhöhten Punktsieg sicherten sich die ASVler vorzeitig den Gesamtsieg.

Florian Scheuer zeigte im vorletzten Kampf seine Qualitäten und schickte Toni Jilke geschlagen von der Matte. Sebastian Schmidt hatte zum Schluss in Ahmed Shenol einen äußerst robusten Gegner vor der Brust, konnte schließlich aber einen knappen Sieg feiern. Unterm Strich stand ein 17:13-Sieg für die Gäste und ein toller fünfter Platz für die Südhessen.

Im Vorkampf hatte die zweite Mannschaft des SRC endlich gezeigt, dass man mit in der Verbandsliga mithalten kann. Gegen den Tabellendritten KSV Berghausen verloren die Gastgeber zwar mit 13:17, lieferten aber ein versöhnliches Finale einer wenig erfreulichen Saison ab.

So geht es beim SRC weiter

Ab Januar stehen die Bezirks- und Landesmeisterschaften an. Weiter geht es dann mit den deutschen Meisterschaften, wohin der SRC Viernheim wieder ein großes Kontingent schicken möchte. Im Juni findet das eigene Jugendturnier „Großer Preis von Viernheim“ statt und zwischenzeitlich basteln die Verantwortlichen an der Mannschaft für die neue Saison. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018