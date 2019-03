Feierlicher Abschied der Schneesaison

Viernheim.Das traditionelle Heringsessen ist alljährlich auch Treffpunkt für viele Freunde des Ski-Clubs. Auch diesmal war der Skistadl bis in den letzten Winkel besetzt. Schon lange vor dem Aschermittwoch konnten bei Renate Fifka keine Anmeldungen mehr angenommen werden. Trotz dieses großen Andrangs war das Heringsessen für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis.

Hierbei konnten sich die Gäste, die aus der Umgebung von Viernheim kamen, ein Bild von der Bedeutung des Ski-Clubs als Sportverein und gesellige Gemeinschaft machen, zumal an diesem Abend viele Gesprächspartner zur Verfügung standen.

Bei mehreren alpinen Ski-Freizeiten und bei den Bezirks- und Vereinsmeisterschaften wurde der schneereiche Winter umsichtig genutzt. So bleibt der Wintersport dieser Saison trotz der bedrohlichen Schneemassen ein erfolgreiches Kapitel im Jahresprogramm des Ski-Clubs. Auch die Winterwanderzeit geht zu Ende und wird von den Radtouren abgelöst. Eine wichtige Aufgabe steht unmittelbar bevor: Vom 25. März bis 6. April sind umfangreiche Renovierungsarbeiten im Ski-stadl vorgesehen. Von dem Ergebnis können sich am 6. April die Besucher des Kinderflohmarktes überzeugen. Rot angestrichen im Terminkalender ist bei den Mitgliedern auch die Jahreshauptversammlung am Dienstag, 7. Mai. Hier werden die Weichen für ein weiteres geselliges Treffen gestellt, denn am 16. Juni lädt der Ski-Club zum traditionellen Spargelessen.

Doch auch der Sommer hat einen Höhepunkt im Programm, wenn der Ski-Club am 18. August das Wiesenfest in und um den Stadl feiert. Danach werden vom 28. bis 31. Oktober rund um den Stadl die Grünanlagen gesäubert.

Wer den ersten Kinderflohmarkt versäumt hat, kann am 8. November zum zweiten Kinderflohmarkt des SCV kommen und sich dort darüber informieren, was am 10. November bei der Kerwe des Ski-Clubs mit dem begehrten Wellflleisch-Essen geboten wird. Auch eine kulturelle Veranstaltung ist für den November in der Planung. Im Advent hat der Ski-Club wieder Gäste aus dem Forum der Senioren bei einer besinnlich-heiteren Feier. H.T.

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.03.2019