Feiern nur an Heiligabend

Viernheim.Die Katholische Kirche hat alle Präsenzgottesdienste von Heiligabend bis zum Ende des Jahres abgesagt. Das teilte Gemeindereferent Herbert Kohl am Mittwochabend mit. Die Entscheidung sei sehr kurzfristig gefallen.

Die evangelischen Gemeinden halten an ihren für Heiligabend geplanten Terminen fest und verzichten erst ab dem ersten Weihnachtsfeiertag auf Präsenzgottesdienste. „Die Kirchenvorstände der Auferstehungsgemeinde und der Christuskirchengemeinde haben beschlossen, bis voraussichtlich 10. Januar keine Präsenzgottesdienste stattfinden zu lassen, um dazu beizutragen, Kontakte und Begegnungen einzuschränken“, teilen die Gemeinden in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Gremien hätten dies in einer Videokonferenz beschlossen. „Das seelsorgerliche Bedürfnis nach einer Zusammenkunft von Gemeindegliedern an Heiligabend wurde als sehr hoch eingeschätzt und bewertet“, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Die entsprechenden Gottesdienste finden mit sehr begrenzter Teilnehmerzahl ausschließlich nach vorheriger Anmeldung und sehr strengen Schutzkonzepten statt und dauern jeweils maximal 25 Minuten. Zwischen den Gottesdiensten in der Auferstehungskirche wird mindestens eine Stunde Lüftungspause eingehalten, außerdem sind zwei CO2-Melder im Einsatz. Die Auferstehungsgemeinde empfiehlt zudem das Tragen von FFP2-Masken und warmer Kleidung.

Allen, die an Heiligabend nicht an Präsenzgottesdiensten teilnehmen können oder wollen, stellen die evangelischen Kirchengemeinden eine kostenlose Weihnachts-CD zur Verfügung. Diese ist über die Feiertage frei zugänglich am Eingang der Auferstehungskirche abholbar. Für das Weihnachtsfest und die kommenden Tage verweisen die Gemeinden auf das Online-Gottesdienstangebot der Viernheimer und auf die bundesweit ausgestrahlten Fernsehgottesdienste. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020