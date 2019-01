„Feinkörniges Natron dient als Schleifstoff“

Viernheim.Das Ziel, den Plastikmüll zu reduzieren, bewegt zurzeit die ganze Welt – und es betrifft jeden Einzelnen persönlich. Veränderungen sind bei der Produktion von Gütern, aber auch in den Konsumgewohnheiten möglich. Wie kleine Schritte in die richtige Richtung aussehen können, zeigt die Initiative „natürlich Viernheim“. Die Besucher der regelmäßigen Treffen erhalten viele Ratschläge für eine umweltbewusste Lebensweise.

Diesmal ging es darum, Deo und Zahnpasta mit einfachen Zutaten selbst herzustellen. Die Kompass-Umweltberatung und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatten eingeladen, um die entsprechenden Vorgehensweisen zu präsentieren. „Selber machen statt kaufen“, lautet für Margit Schneider die Devise, denn damit könne man steuern, was in den Produkten enthalten ist und dass der Verpackungsmüll weitgehend entfällt. Nicht zu unterschätzen sei auch der Zufriedenheitsfaktor bei der Anwendung.

Eva Vogel hatte entsprechende Rezepturen zusammengestellt und auch gleich die benötigten Materialien mitgebracht. „Natürlich kann man die Inhaltsstoffe auch abwandeln, je nach Geschmack“, erklärte das BUND-Mitglied. „Schaut man auf die Rückseite der Zahnpastatube, kann jedem, der die Zutatenliste versteht, im Grunde nur übel werden. Unsere Mundschleimhaut ist durchlässig und nimmt vieles von dem auf, was sich in der Creme befindet. So gelangen auch solche Stoffe, die nicht zum Essen geeignet sind, in unseren Körper.“

Die Organisatoren des Workshops erklärten, in der Zahnpasta befänden sich – neben dem Fluorid – auch häufig Natriumlaurylsulfat sowie Parabene. All das sei schädlich für den menschlichen Körper. In der Paste vorhandene Emulgatoren machten die Haut zudem noch durchlässiger. Viele der Stoffe seien überhaupt nicht notwendig oder ließen sich durch verträglichere Mittel ersetzen.

Fünf Esslöffel Kokosöl

Zur Herstellung von Zahncreme werden etwa folgende Dinge benötigt: vier bis fünf Esslöffel Kokosöl und zwei bis drei Esslöffel feines Natronpulver. All das wird in einem leeren Marmeladenglas-Gefäß verrührt. „Kokosöl wirkt antibakteriell, antiviral, antifungal sowie antiparasitär. Es hat einen unaufdringlichen Geschmack und sorgt für die richtige Konsistenz der Zahncreme“, erläuterte Eva Vogel. Das feinkörnige Natron wirke als Schleifstoff, helle die Zähne leicht auf und sei in der Lage, einen guten ph-Wert zu schaffen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019