Um möglichst viele Mitstreiter zu finden, rühren Bürgermeister Matthias Baaß, Erster Stadtrat Jens Bolze, Entsorgungsunternehmer Wolfgang Hofmann, Margit Schneider vom Verein Kompass, „Schlemmernest“-Wirt Nader Zengi und Werner Knapp vom Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt derzeit kräftig die Werbetrommel.

Sicher mit dabei sind die Nachwuchsringer des SRC, die Pfadfinder, der Englische Club und die IGL-Laufgruppe. Weiterhin haben Klassen der Schillerschule, der Goetheschule, der Humboldtschule und der Fröbelschule für insgesamt 840 Personen alternative Termine vereinbart. Die Nachwuchskicker des TSV Amicitia haben schon das Areal um Stadion und Schwimmbad durchforstet. Weitere Schulen und Vereine können sich direkt mit der Firma Hofmann unter Telefon 06204/22 69 in Verbindung setzen und einen Arbeitsbereich ausmachen.

Trotz des riesigen Engagements der Viernheimer Schulen benötigen die Organisatoren gerade am Hauptaktionstag noch viele Helfer. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wirklich nötig ist, die Naherholungsgebiete in und um die Stadt herum jährlich von wilden Müllablagerungen zu befreien. Es ist ein vorbildlicher Beitrag zum Umweltschutz“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Nach getaner Arbeit findet am Hauptaktionstag noch das gemütliche Beisammensein statt. Auch diesmal gibt es zur Stärkung auf vielfachen Wunsch wieder Chili con Carne und Erfrischungsgetränke, die das Restaurant „Schlemmernest“ am Vogelpark zur Verfügung stellt. JR

