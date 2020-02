Feldspieler im Tor gefordert

Viernheim.. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia findet in den bisherigen Vorbereitungsspielen nicht zu einer stabilen Form. Das liegt in erster Linie daran, dass Trainer Amir Nur immer wieder eine veränderte Formation auf den Platz schicken muss. Auch den Test beim Bergsträßer C-Ligisten VfL Birkenau 2 verloren die Viernheimer folglich mit 1:3. Nur musste bei der Partie im Odenwald erneut improvisieren. Mit Giuliano Ragni stand sogar ein Feldspieler zwischen den Pfosten. Gleichwohl gelang den Blau-Grünen in Birkenau ein optimaler Start, nach einer knappen halben Stunde brachte Richard Alles die Gäste mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel schwanden bei den Viernheimern aber die Kräfte, in der letzten Viertelstunde musste sich Nur sogar selbst einwechseln. Da stand es aber bereits 3:1 für die Hausherren, die innerhalb von zehn Minuten die Partie drehten. Philipp Wolk (58.) hatte ausgeglichen, ehe Darius Zielonowski (63./68.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgte.

Am Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr, steht mit der Partie beim B-Ligisten SC Blumenau der letzte Test für die zweite Garnitur des TSV Amicitia an. Die Mannheimer, die ein Testspiel gegen die SG Viernheim mit 3:2 gewonnen haben, stehen mit 32 Punkten auf dem dritten Rang. Das Team von Trainer Luis Trindade will in die A-Klasse aufsteigen.

Für die Reserve der Blau-Grünen geht es am Sonntag, 1. März, 12.30 Uhr, wieder um Punkte, wenn der MFC Phönix Mannheim im Waldstadion zu Gast ist. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020