Viernheim.Am Wochenende finden in Frankfurt/Oder die deutschen Meisterschaften der B-Jugend im griechisch-römischen Stil statt. Mit dabei ist Felix Michael vom SRC, der in der quantitativ stärksten Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm an den Start geht. Insgesamt 18 Sportler im Alter von zwölf bis 14 Jahren wurden von den Landesverbänden aus dem gesamten Bundesgebiet für diese Gewichtsklasse gemeldet. Im letzten Jahr belegte Felix Platz acht in der Gewichtsklasse bis 54 Kilogramm und möchte in diesem Jahr im Endklassement weiter nach oben klettern.

Heute findet in der Brandenburg-Halle von 16.30 bis 17 Uhr das offizielle Wiegen statt, ehe um 18 Uhr die erste Runde gekämpft wird. Fortgesetzt werden die Kämpfe am Samstag um 9.30 Uhr. Am Sonntag zwischen 8.45 und 9 Uhr wird von den Finalteilnehmern (Platz eins bis sechs) erneut das Gewicht kontrolliert, bevor gegen 9.30 Uhr mit den Finalkämpfen begonnen wird.

Interessierte hält der SRC auf seiner Facebookseite auf dem Laufenden und wünsche Felix bei seinen zweiten Deutschen Meisterschaften viel Erfolg. red