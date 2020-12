Fenster leuchten im Advent

Viernheim.Ein stilisierter Weihnachtsbaum leuchtet zurzeit nachts an der Fassade des Familienbildungswerks. In der der Adventszeit möchten die Verantwortlichen damit ein wenig Licht und Hoffnung in die Welt bringen. Die Opstapje-Hausbesucherin Kerstin Manhart hat die besondere Dekoration entworfen. Abends ist zudem immer ein Fenster der Einrichtung erleuchtet, das jedes Mal anders aussieht. Gestaltet wurden diese Adventsfenster von Besuchern, Referenten, dem Caritas-Team, den Verantwortlichen der sozialen Projekte und den Mitarbeitern der Verwaltung. su (Bild: Usler)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.12.2020