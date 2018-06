Anzeige

Das Programm für die Sommerferien wurde vor einigen Wochen schon an den Viernheimer Schulen verteilt - und die Angebote waren in kürzester Zeit ausgebucht. In den ersten zwei Ferienwochen und an zwei Tagen in der dritten Ferienwoche laden die Vereine und Gruppierungen zu den Ferienspielen ein. „Die meisten anmeldepflichtigen Veranstaltungen sind schon ausgebucht“, kann Christiane Köhler aus dem Büro der Jugendförderung melden, „für einige sportliche Angebote sind aber noch Plätze frei“.

Wer am Freitag, 29. Juni, einmal Tischtennis ausprobieren möchte oder am Montag, 9. Juli, das Sportabzeichen mit Schwimmen und den leichtathletischen Disziplinen erwerben will, muss sich aber heute bei der Jugendförderung im TiB. (Büro 1. OG) schriftlich anmelden. Spätere Anmeldungen sind wegen der Planung nicht möglich.

Bei zwei Terminen in der zweiten Ferienwoche ist keine Voranmeldung notwendig, so dass man spontan teilnehmen kann. Am Dienstag, 3. Juli, lädt die evangelische Jugend zum großen Spielenachmittag mit klassischen und angesagten Brett- und Kartenspielen ein (15 bis 17 Uhr). Am Freitag, 6. Juli, können die Kinder ihr Ballgefühl beim Fußballnachmittag des TSV Amicitia an der Lorscher Straße unter Beweis stellen (14.30 bis 17 Uhr).

Die anderen Ferienspielangebote sind bereits ausgebucht. Die Ferienspiele beginnen am Montag, 25. Juni, mit dem Schnuppertauchen des Tauchsportclubs im Waldschwimmbad. Dienstag geht es mit der evangelischen Jugend auf Theaterfahrt zu „Heidi“ im Heidelberger Schloss. Die „Papiermühle“ im Mannheimer Technoseum ist das Ziel des Ausflugs, zu dem der Kinderschutzbund am Mittwoch einlädt. Donnerstag wird Basketball mit dem TSV Amicitia gespielt, einen Tag später sind in der Rudolf-Harbig-Halle die Tischtennisplatten aufgebaut.

Schnupperkurs beim TC 1948

Die zweite Woche beginnt am Montag, 2. Juli, sportlich mit dem Schnuppertennis beim Tennis-Club Viernheim. Nach dem Spielenachmittag ist mittwochs der Tag bei den Pferden im Reitverein - ein Klassiker bei den Ferienspielen. Am Donnerstag lädt das KFS-Büro ein, den Bikeparcours im Familiensportpark kennenzulernen und auszuprobieren.

Zeitgleich veranstalten die Turner des TSV Amicitia einen kleinen Tanzworkshop. Abschluss der Woche ist das Fußballangebot. Die dritte Ferienspielwoche besteht nur aus zwei Terminen: Wer montags das Sportabzeichen abgelegt hat, kann sich am Dienstag, 10. Juli noch beim Ringen des SRC ausprobieren.

Viernheim.de/Jugendförderung

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.06.2018