Viernheim.Die Viernheimer Fußballerinnen peilen am morgigen Sonntag den nächsten Erfolg an. Der TSV Amicitia ist zu Gast beim Tabellenschlusslicht FC Odenheim, Spielbeginn ist um 12.45 Uhr.

Punktgleich liefern sich die Fußballerinnen aus Südhessen und Verbandsliga-Spitzenreiter KIT Sport-Club Karlsruhe ein Fernduell um die Herbstmeisterschaft. Erst am letzten Vorrundenspieltag in zwei Wochen treffen die beiden Teams direkt aufeinander. Bis dahin will kein Team unnötig Punkte verschenken. An diesem Spieltag hat der KIT Sport-Club allerdings die schwierigere Aufgabe, denn er trifft im Stadtderby auf den KSC 2, den derzeitigen Drittplatzierten.

Die Viernheimer Damen haben es leichter, zumindest auf dem Papier. Der FC Odenheim hat bislang erst einen Sieg und ein Unentschieden landen können. Die drei Punkte holte man nach sechs sieglosen Spielen im Heimspiel gegen den FSV Büchenau.

Das Remis gelang vor zwei Wochen ebenfalls auf eigenem Platz gegen den KSC 2. Als immer noch ungeschlagener Tabellenzweiter reist die Mannschaft von Patrick Kloskalla und Markus Rohr mit großem Selbstbewusstsein an und will die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten. Die zweite Frauen-Mannschaft ist spielfrei, aber alle vier Juniorinnenmannschaften sind am Ball.

Heute spielen die Jüngsten, die E-Juniorinnen, um 11.30 Uhr bei Polizei SV Mannheim und wollen ihre Spitzenposition verteidigen. In der Verbandsliga der B-Juniorinnen treten die Viernheimer Mädchen morgen um 11 Uhr beim VfB Wiesloch an. Im Heimspiel um 11 Uhr wollen die C-Juniorinnen mit einem Sieg über die SG Hohensachsen die Tabellenführung behalten.

Die Viernheimer D-Juniorinnen gehen dann anschließend um 14 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße gegen die SpVgg Durlach-Aue aufs Feld. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018