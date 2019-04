Fest der Goldenen Konfirmation

Viernheim.. Die Evangelischen Kirchengemeinden Viernheims feiern am Sonntag, 14. April, 10 Uhr, in der Auferstehungskirche die Jubelkonfirmation. Der Festgottesdienst, an dem der Posaunenchor mitwirkt, wird von Pfarrerin Irene Dannemann und Pfarrer Markus Eichler gestaltet. Im Mittelpunkt stehen alle Jubilare, die 1939, 1944, 1949, 1954, 1959 oder 1969 konfirmiert worden sind beziehungsweise deren Konfirmation in diesem Jahr 50, 60, 65, 70, 75 oder 80 Jahre zurückliegt. Anmeldungen von Jubilaren sind noch bis Freitag, 12. April, 17 Uhr, im Büro der Auferstehungsgemeinde (Berliner Ring 74) oder unter Telefon 06204/29 99 möglich. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.04.2019