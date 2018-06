Anzeige

Viernheim.Wer heute zwischen 14 und 18 Uhr in den Museumsgarten kommt, lernt die Ehrenamtlichen des Viernheimer Hospizvereines kennen. Er macht es sich seit 22 Jahren zur Aufgabe, die Selbstversorgungskompetenz unheilbar kranker und sterbender Menschen so lange wie möglich zu erhalten und deren Angehörige zu begleiten und zu entlasten.

„Gemeinsam getragenes Leid kann zu einer Brücke werden, die alles Trennende überwindet“, schreibt die Autorin Irmgard Erath. In geselliger Runde ernste Themen besprechen, sich mitten im Leben Gedanken über die eigene Sterblichkeit machen und sich über ein würdevolles, selbstbestimmtes Sterben zu informieren, dazu dient dieses Fest, und dazu lädt der Hospizverein zum vierten Mal seit 2012 in den schönen Garten des Viernheimer Heimatmuseums ein.

Die Einladung richtet sich an alle Mitglieder, Helferinnen und Helfer, an Betroffene, aber auch und vor allem an Menschen, die selbst Interesse haben, Hospizbegleiterin oder Begleiter zu werden.