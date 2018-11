Festakt zu 50 Jahre Lebenshilfe

Viernheim.Die Lebenshilfe Viernheim feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die Mitglieder freuten sich bereits an einer Rundfahrt mit der historischen Straßenbahn, der „Weißen Nacht“, Ausflügen, der Schlagerparade und einem Bowlingturnier. Am Samstag, 24. November, wird um 11 Uhr noch mal gefeiert. „Mit dem Festakt in der Alten TSV-Halle und der Nikolausfeier beschließen wir unser Jubiläumsjahr“, sagt Vereinsvorsitzender Robert Miltner. Das lange Bestehen soll gewürdigt werden, hierzu sind alle Mitglieder, Förderer und Freunde der Lebenshilfe einladen. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06204/78 99 77 oder per E-Mail an Lebenshilfe-Viernheim@t-online.de red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018