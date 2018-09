Feste sicher für alle machen

Viernheim.In Viernheim finden das ganze Jahr über jede Menge Feste statt, die von Vereinen ausgerichtet werden. In den vergangenen Jahren haben sich die Bedingungen dafür stark verändert: In erster Linie geht es dabei um die Einhaltung der Lebensmittelverordnung. Was darunter zu verstehen ist schilderte Bernd Engel von „Engel – Kontor für Lebensmittelhygiene“. Er informierte bei einem Vortrag im Rahmen des Monats des Ehrenamts zahlreiche Vereinsvertreter über die aktuellen Bestimmungen.

Unter dem Titel „Straßenfeste organisieren/Lebensmittelverordnung“ hatte das Amt für Kultur, Bildung und Soziales (KuBus) in den Ratssaal eingeladen. Die Vorschriften werden allerdings nicht alle Jahre aufs Neue geändert.

Bei der Begrüßung freuten sich Harald Hofmann und Georg Schmitz von der Steuerungsgruppe, dass wieder zahlreiche Vereinsvertreter der Einladung gefolgt waren. Gisela und Bernd Engel, die bereits zum dritten Mal in Viernheim referierten, gingen intensiv auf die Vorschriften ein. Dazu zählen neben der hygienischen Ausrüstung des Standes auch der Schutz der Ware durch Anfassen und Anhusten auch Kühlungen, Spülmöglichkeiten und die Reinigung um Mikroorganismen keine Chance zu geben.

Bei der Veranstaltung wurden Grundkenntnisse über die lebensmittelrechtlichen Vorschriften, Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit sowie die entsprechenden Änderungen bezüglich Kennzeichnung von Lebensmittel nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV 1169/2011) vermittelt. Hierbei ging es um folgende Schwerpunkte: Was bedeutet Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit? Welche rechtlichen Vorschriften gibt es? Wie muss ein Stand aussehen, welche Ausstattung ist erforderlich? Welche Gefahren gibt es für Lebensmittel? Welche Hygieneregeln sind im Umgang mit Lebensmitteln zu beachten? Welche persönlichen Hygieneregeln sind zu beachten? Was ist bei Lagerung und Transport von Lebensmitteln zu beachten? Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen – was ist erforderlich? Wer haftet bei gesundheitlichen Schäden? Dazu kamen die Preisauszeichnung und die Kennzeichnung der angebotenen Waren bezüglich der Inhaltsstoffe. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 10.09.2018