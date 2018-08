Anzeige

Viernheim.„Schlemmen für sauberes Wasser in unserer Partnergemeinde Silly in Burkina Faso“ lautete das Motto einer außergewöhnlichen Benefizaktion, zu dem der Verein Lernmobil kürzlich in das Domizil am Schlangenpfad eingeladen hatte. Dort hatten einige Frauen, die auch als Integrationslotsinnen im Einsatz sind, ein internationales Festmenü gezaubert und auch für ein stilvolles Ambiente gesorgt. Die Gäste würdigten das Engagement mit großzügigen Spenden, am Ende konnten 3300 Euro an den Afrikaverein Focus übergeben werden.

„Das ist ein hervorragendes Ergebnis, wofür wir uns bei den Teilnehmern recht herzlich bedanken. Es war eine außergewöhnliche Idee und das Essen fantastisch. Wir haben an diesem Tag auch viele interessante Gespräche führen können“, zeigte sich Focus-Vorsitzender Klaus Hofmann rundum zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung.

Informationen über Burkina Faso

Mit der Spende soll in der Partnergemeinde Silly der Bau eines weiteren Brunnens finanziert werden. „Das Geld reicht zwar nicht ganz, ist aber eine solide Grundlage. Einen Brunnen zu schlagen kostet etwa 9000 Euro“, berichtete Hofmann. Als kleines Dankeschön lud er die Organisatorinnen zu einem Focus-Fest im Herbst ein, bei dem ein spezieller Satonévri-Topf „nach Viernheimer Art“ zubereitet werden soll.