viernheim.Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße haben am Donnerstagabend zwei Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wollten die beiden 40 und 45 Jahre alten Männer, die in dem Haus zu Besuch waren, das Feuer in der Wohnung des ersten Stocks löschen. Die Feuerwehr rückte gegen 21.35 Uhr mit einem Löschzug und 14 Einsatzkräften aus, eine Viertelstunde später waren die Flammen erstickt. Es folgten Nachlöscharbeiten, die Räume wurden belüftet. Sämtliche Hausbewohner mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Ursache sei angebranntes Essen gewesen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7500 Euro. wk