Feuer und Flamme für Schlager

Viernheim.Fast hätte die große Bühne im Bürgerhaus nicht ausgereicht, um bei dem Auftritt der Tollitäten aus vergangenen Jahren Platz zu bieten. Strahlender Mittelpunkt der insgesamt 18 anwesenden Lieblichkeiten beim „Ball der Prinzessin“ des Clubs der Gemütlichen war die amtierende Stadtprinzessin Melanie I. von Feuer und Flamme, die sich über den zahlreichen Besuch glücklich zeigte. „Es freut mich ganz besonders, dass so viele Menschen diesen besonderen Abend mit mir verbringen wollen“, war der närrischen Regentin das Vergnügen sichtlich anzumerken.

Diesmal befanden sich gleich zwei Jubiläumsprinzessinnen unter den Ballgästen. Anke I. von Touristika war vor 25 Jahren in Amt und Würden, blickte mit einer gereimten Begrüßung auf ihr kurzes adliges Dasein zurück. Wesentlich länger ist die Regentschaft von Renate I. von Aesculapien her: Sie führte vor 50 Jahren als Prinzessin die Fastnachter des Clubs der Gemütlichen (CdG) durch die Kampagne. CdG-Präsident Detlef Gläser oblag zu Beginn die Ehre, die amtierende Stadtprinzessin Melanie I. durch den Saal und auf die Bühne zu geleiten. Vorab waren die Gardemädels und der Elferrat einmarschiert. Die Prinzessin fasste sich kurz und das „dreifach, kräftige Ahoi“ ging ihr am Ende ganz schön flott über die Lippen. Senatspräsident Silvio Menegatti überbrachte die besten Wünsche für eine erfolgreiche Kampagne und übergab ein kleines Geschenk.

Danach wurde die erste Tanzrunde eingeläutet und die Besucher ließen sich nicht lange bitten. Unter den Klängen der Band Martin Böhm & Friends zeigten einige Gäste bei Foxtrott, Rumba, langsamem Walzer und Cha-Cha-Cha ihr Können.

Viernheim sei in den vergangenen Jahren eigentlich arm an Bällen geworden und wer in der Brundtlandstadt gepflegt das Tanzbein schwingen möchte, habe nur wenig Auswahl. „Das ist nur bei uns möglich“, gab Detlef Glaser nicht ohne Stolz bekannt. So werde der Prinzessinnenball gerne auch von Nichtfastnachtern besucht, weil man dort seine Kenntnisse aus der Tanzschule bestens aufs Parkett bringen könne.

Orientalische Klänge

Ganz am Anfang einer tänzerischen Karriere stehen die Mitglieder der Kindergarde Konfettis, die zu orientalischen Klängen die Bühne betraten. Dort präsentierten sie ihren aktuellen Tanz und wurden mit langanhaltendem Beifall belohnt. Danach zeigten auch die Sternengarde, die Funkengarde und die Offiziersgarde, was sie für die Fastnachtszeit bei ihren zahlreichen Übungsstunden einstudiert hatten.

Für weitere Unterhaltung sorgten noch zwei Schlagersänger, die besonders Melanie I. als ausgewiesenen Fan dieser Musikrichtung eine große Freude bereiteten: Feuer und Flamme war sie für die Sängerin Ella, die jede Menge deutsche Songs im Gepäck hatte. Gerhard Schneider machte außerdem mit Alpenrock à la Andreas Gabalier und DJ Ötzi sowie einigen Ballermann-Hits Stimmung. Ausgelassen feierten die Hoheiten bis spät in die Nacht, schonten aber ihre Kräfte für die kommenden Termine des CdG: Als Nächstes steht am 1. Februar die „Närrische Sitzung“ im Bürgerhaus an.

