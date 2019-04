Feuerwehr feiert den Mai

viernheim.Zum traditionellen Maifest lädt der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Viernheim am 1. Mai ins Gerätehaus in der Robert-Bosch-Straße. Seit Jahren eröffnet das Maifest die Viernheimer Festsaison und ist fester Termin im Veranstaltungskalender. Von 10 bis 17 Uhr wird eine große Auswahl an Speisen und Getränken geboten, teilt der Veranstalter mit.

Eine Ausstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften der Feuerwehr ist beim Fest vorgesehen, ebenso ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche inklusive Hüpfburg und vielen Spielen auf dem Gelände. Zur Nachmittagszeit stellen Kinder- und Jugendfeuerwehr ihr Können bei realitätsnahen Showübungen unter Beweis. Bei Regenwetter wird die große Fahrzeughalle zur Verfügung stehen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019