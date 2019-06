Feuerwehr gefordert

Viernheim.Zweimal war Essen auf dem Herd angebrannt, darüber hinaus hielt das Unwetter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Freiwillige Feuerwehr auf Trab. Die Brandschützer waren bis zum Morgen an insgesamt elf Einsatzorten gefordert.

Entwurzelte Bäume und vollgelaufene Keller waren laut Pressesprecher Lucas Haas das Ergebnis des starken Gewitters, das ab etwa 1.45 Uhr Sturm und Niederschlag brachte. Die Viernheimer Wehr war deswegen im gesamten Stadtgebiet unterwegs, der Schwerpunkt habe wie gewohnt auf der Landesstraße 3111 gelegen.

Während der Aufräumarbeiten wurden die Feuerwehrleute gegen 2.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße gerufen. Die Einsatzkräfte fanden eine stark verqualmte Wohnung und angebranntes Essen auf dem Herd vor. Die Bewohnerin sei gerettet und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Anschließend belüfteten die Brandschützer die Räume.

Löschzug vor Ort

Ein weiterer Wohnungsbrand wurde der Wehr um 9.20 Uhr in einem Hochhaus am Kurpfalzplatz gemeldet. Auch in diesem Fall war das Essen, das die Bewohner unbeobachtet auf dem Herd hatten stehen lassen, der Grund für die Alarmierung. Die Feuerwehr sorgte für die Belüftung der verqualmten Räume. Bei den beiden Brandeinsätzen war jeweils der komplette Löschzug vor Ort. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute vom Rettungsdienst und dem Notarzt. wk

