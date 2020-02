Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleiter

Viernheim.„Schon bei unserer Ankunft hat sich eine Familie an einem Fenster bemerkbar gemacht“, berichtet Lucas Haas. Wegen eines Brandes in einem dreigeschossigen Haus am Königsacker wurde die Freiwillige Feuerwehr, deren Sprecher Haas ist, am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr alarmiert.

Die Familie am Fenster, zwei Erwachsene und ein Kind, hätten die Einsatzkräfte mit der Drehleiter aus dem zweiten

...