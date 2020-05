Filialen wieder geöffnet

Viernheim.Alle Filialen der Sparkasse Starkenburg sind seit Donnerstag, 7. Mai, wieder geöffnet. In den vergangenen Wochen wurden nur in Filialen mit eigener Kasse Kunden empfangen. Dazu gehörte auch die in der Viernheimer Schulstraße (wir berichteten). Die Sparkassenfilialen dürfen laut einer Pressemitteilung nur mit Mund-Nase-Schutz betreten werden. Die Schalter sind zudem mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet. Persönliche Beratungsgespräche werden nach vorheriger Terminabsprache unter strengen Auflagen wieder angeboten. Dabei muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten oder eine Schutzmaske getragen werden. Auch telefonische Beratungen sind weiterhin möglich. Kunden sollten laut der Pressemitteilung abwägen, ob ein persönliches Gespräch notwendig ist. red

