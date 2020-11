Film erinnert an jüdische Schicksale

Viernheim.Zu den Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie ausfallen, gehört auch die Gedenkstunde, mit der normalerweise jedes Jahr an die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnert wird. Unter dem Motto „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“ hat die Stadt jedoch einen knapp zehnminütigen Film produziert. Damit lädt Bürgermeister Matthias Baaß die Bürger dazu ein, der Opfer der damaligen Verbrechen „virtuell“ zu gedenken, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Stadtoberhaupt erinnert in einer kurzen Ansprache zu Beginn des Videos an eine Epoche, die „über 300 Jahre Viernheimer Ortsgeschichte“ umfasste. In dieser Zeit hätten die jüdischen Familien gemeinsam mit ihren christlichen Nachbarn „Hunger nach Missernten und Verwüstungen durch Kriege“ erlebt, sich aber auch „für die neuen Freiheitsideen von 1848“ begeistert und „die erste deutsche Demokratie von Weimar“ mitgestaltet.

Mit der Erinnerung an die Geschehnisse vor 82 Jahren sei die „Trauer über das damals verursachte Leid“ ebenso verbunden wie die „über die entsetzliche Lücke, die die verfolgen Menschen hinterlassen mussten“, so Baaß. „Es übersteigt unsere Fantasie, welches Land wir hätten sein können, wenn nicht die Barbarei an die Macht gekommen wäre.“ Das Stadtoberhaupt erklärt in dem Film auch, dass das Gedenken an die Reichspogromnacht in Viernheim von „unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen“ getragen wird. Dazu gehörten etwa der jüdische Kulturverein und die Projektgruppe „Stolpersteine“.

Die entsprechenden Steine spielen auch im späteren Verlauf des Videos eine entscheidende Rolle. Nach einem kurzen Abschnitt über die Anfänge des Dritten Reichs und der Judenverfolgung wird mit alten Fotos und Zeitzeugenberichten an das Schicksal jüdischer Familien aus Viernheim erinnert. Zur Einleitung ist jeweils ein dunkler Ausschnitt des Stadtplans zu sehen, auf dem der Wohnort der Betroffenen durch einen stilisierten Stolperstein markiert wird. Dazu sind immer wieder einzeln angeschlagene Klaviertöne zu hören.

Große Menschenmenge

Fotografien von den Ereignissen der Reichspogromnacht in Viernheim sind rar. Im Film zu sehen ist jedoch eine Aufnahme, die die Plünderung des Kleidungs- und Stoffgeschäfts der Brüder Julius und Hugo Oppenheimer am 10. November zeigt. Darauf ist eine große Menschenmenge abgebildet, die sich vor dem Laden in der Luisenstraße versammelt hatte. Eingeblendet wird dazu der Bericht einer Zeitzeugin: „Bei Oppenheimers wurde geplündert. Die Leute, die am meisten angeschrieben hatten, haben auch am meisten mitgenommen, ganze Stoffballen. Einzelne haben auch Dreck auf die Juden geworfen.“

Drastisch geschildert wird in dem Film unter anderem auch das Schicksal von Siegfried und Erna Weißmann sowie von deren Sohn Heinrich. Die Familie wohnte in der Spitalstraße. „In der Pogromnacht ist Heinrich zwei Jahre alt. Das Haus seiner Eltern wurde angezündet, sein Vater verhaftet. Seine Mutter floh mit ihm im Nachthemd auf die Straße. Ein befreundeter Nachbar ließ sie herein. Es war ja kalt draußen. Einer der Brandstifter sagte zum Nachbarn: ,Du kommst auch noch nach Dachau, weil du mit den Juden rum machst.‘“

Bekanntes Zitat

Dazu passend endet der Film mit einem bekannten Zitat des evangelischen Pfarrers Martin Niemöller. Dieser unterstützte die Nationalsozialisten zunächst, stellte sich aber später gegen sie und kam deswegen 1938 ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Nach dem Krieg erklärte Niemöller: „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“ Heute finden sich Niemöllers Worte zum Beispiel in englischer Übersetzung an einer Wand im United States Holocaust Memorial Museum in Washington.

