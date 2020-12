Film gewährt Einblicke in Unterrichtsalltag

Viernheim.Drei Fünftklässler der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) wurden am letzten Tag vor Beginn des Lockdowns zu Hauptdarstellern eines Films. Das Werk des professionellen Fotografen und Filmemachers Gregor Ott soll nach Angaben der Schule als Ersatz für den sonst üblichen Tag der offenen Tür für die aktuellen Viertklässler dienen. Die Veranstaltung musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Die Eltern der angehenden Fünftklässler wurden nach Angaben der Schule bereits im November als Ersatz für den ebenfalls abgesagten Informationsabend bei einem Online-Termin über die Abläufe an der AvH informiert. Für die Kinder soll diese Aufgabe der Film übernehmen, der ab Mitte Januar auf der Internetseite der Schule abrufbar sein wird.

Daran beteiligt waren in Nebenrollen auch mehrere Lehrer und Mitschüler der Hauptdarsteller. Bei diesen handelt es sich nach Angaben der Schule um zwei Jungen, die die Klassen 5a des Realschul- beziehungsweise des Hauptschulzweigs besuchen, und ein Mädchen, das die Klasse 5a des Gymnasialzweigs besucht.

In Gesprächen berichten sie zum Beispiel von ihren Anfängen an der AvH, aber auch von ihren Erlebnissen am letzten Tag vor dem Beginn des Lockdowns. Zwischendurch werden Ausschnitte mit (gestellten) Szenen aus dem Unterricht gezeigt. Zu sehen sind zum Beispiel Schüler in einer von Lehrerin Suzan Sevili geleiteten Stunde der nachmittäglichen Garten-AG.

Der Film zeigt unter anderem, wie die Schüler Blumenzwiebeln für den Frühling in die Erde stecken oder Erdbeeren pflanzen. Die Jugendlichen erzählen auch von einem Teich und neuen Wegen, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten im Schulgarten angelegt haben.

Roboter spielen Fußball

Lehrer Jens Römer zeigt den Hauptdarstellern des Films im Rahmen der Experimentieren-AG Inhalte aus dem Fach Chemie, das in den fünften Klassen der AvH noch nicht eigenständig unterrichtet wird. Schüler der Robotik-AG lassen außerdem verschiedene Fußball-Roboter gegeneinander antreten und präsentieren ein selbstprogrammiertes Tetris-Spiel.

Daneben stellt der Film besondere Orte der AvH vor. Dazu gehört die sogenannte „Villa“, die Einrichtung, in der die Schulsozialarbeiter tätig sind. „Hier kann man spielen und chillen – und das auch mal ohne Lehrer“, erklärt eine Schülerin in einer Szene. Weitere Themen des Films sind die Berufsorientierung, die Möglichkeiten in den Ganztagsklassen und das Online-Lernen in Corona-Zeiten. Die Dreharbeiten starteten mit Unterrichtsbeginn am Morgen und waren am Nachmittag abgeschlossen. red/fhm

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.12.2020