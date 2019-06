Film über junge Komponisten

Viernheim.Den Dokumentarfilm „Klang der Seele“ zeigt der Regisseur und Maler Marian Czura am Dienstag, 11. Juni, 19 Uhr, im Kunstraum Gerdi Gutperle (Heidelberger Straße 9). Im Mittelpunkt der Handlung stehen der bekannte Komponist Cord Meijering und vier Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die an der Darmstädter Akademie für Tonkunst studieren. „Bei der gemeinsamen Arbeit und den Versuchen, mit Hilfe ihres eigenwilligen Mentors zu einem eigenen Stil zu finden, kommt es bisweilen zu emotionalen und auch amüsanten Situationen“, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.06.2019