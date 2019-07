Filmvergnügen am Sandstrand

viernheim.Filmklassiker in Urlaubsatmosphäre erlebten am Wochenende zahlreiche Besucher bei der Eröffnung des Open-Air-Kinos auf dem Stadtplatz. Die Kinder freuten sich über eine Zusatzvorstellung am Nachmittag und ein buntes Programm zum Thema Hawaii. Zudem gab es Live-Musik vor den Vorführungen am Abend. Zehn Tage lang präsentiert sich der Bereich zwischen Rhein-Neckar-Zentrum und Kinopolis als Sandstrand mit Palmen und Bars, rund 200 Liegestühle laden bei freiem Eintritt zu einem besonderen Filmvergnügen ein.

Bester Stimmung waren Andrea Fliegl aus Ketsch und Andrea Schumacher aus Hockenheim schon vor der Vorführung des Streifens „Ghostbusters“. Sie hatten bei einer Verlosung zwei Sitzplätze in einem Strandkorb gewonnen, mit freiem Blick auf die Riesenleinwand. Dazu gab es leckere Cocktails, pikante Nachos und natürlich Popcorn. „Das ist genial. Meine Freundin hat heute Vormittag teilgenommen. Um 18 Uhr war die Auslosung, und wir wurden gleich danach informiert“, schilderte Andrea Fliegl die Entstehung des Kinoabends. Beide waren nicht zum ersten Mal in Viernheim, immer wieder besuchen sie das Einkaufszentrum und den Filmpalast.

The Flames Duo tritt auf

Vor Einbruch der Dunkelheit trat das Flames Duo auf. Sänger und Gitarrist Oliver Heydenreich sowie Martin Mauer am Schlagzeug spielten Lieder, die bei den Gästen Urlaubsgefühle weckten. Passend zu dem jeweiligen Film gibt es vor jeder Vorführung Gewinnspiele. Diesmal sollten die Teilnehmer Plastikfiguren aus einem Eimer mit grünem „Slime“, einem Markenzeichen der Geister, fischen. Als Belohnung gab es Kinokarten und Popcorn-Bons.

In der Fantasy-Komödie „Ghostbusters“ geht es um drei arbeitslose Parapsychologen, die eine Firma gründen, um New York vor allerlei bizarren Spukgestalten zu retten. Vor der Vorführung tauchten sogar vier leibhaftige Geisterjäger im Publikum auf und ließen sich auch gerne fotografieren.

An den beiden Samstagen des Kinosommers gibt es am Nachmittag zusätzliche Vorstellungen für Kinder, verbunden mit einem bunten Programm rund um den hawaiianischen Lebensstil. Aus den Lautsprechern kam die entsprechende Musik, stündlich gab es Hula-Tanzvorführungen, und die jungen Besucher machten sich mit der Sprache der polynesischen Ureinwohner der Inselgruppe im Pazifik vertraut.

Zudem konnten die Kinder Blumenketten für den Kopf basteln und sich mit viel Glitzer schminken lassen. Natürlich nutzten sie die Gelegenheit auch, um an dem künstlichen Strand Sandburgen zu bauen.

Zu sehen war dann der Animationsfilm „Die Unglaublichen 2“. Am Abend stand „Mission Impossible – Rouge Nation“ auf dem Programm. Dabei bekommen es Agent Ethan Hunt und sein Team mit einem hochqualifizierten Gegner zu tun. Am Sonntag flimmerte schließlich die Komödie „Bridget Jones’ Baby“ über die 36 Quadratmeter große Leinwand.

Am Montag, 22. Juli, 21.15 Uhr, wird der Film „Old School – Wir lassen absolut nichts anbrennen“ gezeigt. Bei der Komödie geht es um drei Mittdreißiger, die den Spaß ihrer aufregenden Jahre auf dem College wieder aufleben lassen.

Der Open-Air-Kinosommer findet als Kooperation zwischen dem Rhein-Neckar-Zentrum, dem Kinopolis und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH statt. Noch bis 28. Juli werden täglich Kinofilme präsentiert.

Info: Programm des Open-Air-Kinos unter kinopolis.de

© Südhessen Morgen, Montag, 22.07.2019