Filmvorführung weckt zahlreiche Erinnerungen

Viernheim.Die AH-78 (früher die Altherrenfußballer der Amicitia AH-78) feiert in diesem Jahr 40. Geburtstag. Das Jubiläum wurde ausgiebig bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen im Clubraum der SG Vereinsheim gefeiert. Im Mittelpunkt stand allerdings eine Filmvorführung, bei der man die vergangenen vier Jahrzehnte Revue passieren ließ und zahlreiche Erinnerungen geweckt wurden.

Ein Jahr Material gesammelt

Zu Beginn des Nachmittags hieß Felix Jakob die nahezu 50 anwesenden Clubmitglieder samt Ehefrauen herzlich willkommen. Danach übernahm Karlheinz Faltermann die Regie, der den Jubiläumsstreifen zusammengestellt hatte. Er erklärte, dass die Idee zu einem filmischen Rückblick über „40 Jahre Amicitia AH 78“ im Spätsommer letzten Jahres entstanden sei. Seitdem habe er alles an Informationen und Materialien gesammelt, die er über die alten Herren bekommen konnte. Das waren Fotos, Videos, Zeitungsartikel, Sitzungsprotokolle und manch anderes, was die Mitglieder in alten Fotoalben und Archiven aufstöberten.

Die geplanten 40 Minuten Filmlänge waren danach allerdings nicht mehr einzuhalten, zu umfangreich war der Fundus. Letztendlich wurde der Streifen doppelt so lang, war aber trotzdem kurzweilig. Um genügend Zeit für Gespräche zu haben wurde die Dokumentation in vier Teilen gezeigt.

Die Erinnerungen begannen mit der „Waldstroß-Elf“ über die Privatmannschaft der Spvgg. Amicitia bis hin zur Gründung der AH 78. Neben den Turnierteilnahmen in Denkingen (Schwarzwald) und Neu-Ulm durften die eigenen legendären Turniere in der Waldsporthalle (27 Jahre lang) nicht fehlen. Sportlich wie gesellig waren der Höhepunkt in der regionalen Fußballlandschaft.

Viel erlebt

Der zweite Teil stand unter dem Titel „Veranstaltungen – Wanderugen – Kurzausflüge“ (Zeitraum von 1989 bis 2006) und beinhaltete die Faschingsteilnahme 1985, das Trainingslager in Buchklingen, Wanderausflüge, Vatertags-Touren, gemeinsame Pfingstfeste mit Radfahren und Grillen, Wellfleischessen, Weinlese in Kleinaspach sowie die Weihnachtsfeiern, die es auch heute noch gibt.

In den restlichen Teilen wurden die Erinnerungen an die zahlreichen Reisen aufgefrischt. Los ging es 1991 mit der Fahrt nach München. In den Jahren danach war man noch im Bayrischen Wald, Hamburg, Berlin, Paris, Prag, Istanbul, Amsterdam, Rom, Karlsbad/Marienbad, Straßburg, Oslo, Brüssel, Newcastle, Budapest, Ampfelwang und Dresden.

Dazwischen und danach gab es natürlich viel zu erzählen und bei den Gesprächen wurde auch immer wieder den mittlerweile verstorbenen Mitgliedern gedacht. Abschließend wurde der SG Viernheim gedankt, die ihr Vereinsheim für diesen besonderen Zweck zur Verfügung gestellt hatte. JR

