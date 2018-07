Anzeige

Viernheim.Die drei Mehrheitsparteien im Stadtparlament, CDU, UBV und FDP möchten in einer Sondersitzung der städtischen Gremien die Diskussion um die bereits beschlossene neue Gebührensatzung für Tageseinrichtungen neu aufrollen. Die Satzung soll zum 1. August dieses Jahres in Kraft treten – also bereits in knapp vier Wochen.

„Eine reguläre Sitzung findet aufgrund der Sommerpause bis dahin nicht mehr statt, weshalb eine Sondersitzung für eine möglicherweise notwendige Korrektur erforderlich wird“, betont CDU-Fraktionsvorsitzender Bastian Kempf in einer Mitteilung an die Medien.

„Die neue Satzung wurde mit dem klaren Ziel beschlossen, Familien zu entlasten“, erklärt Torben Kruhmann, der Vorsitzende der Viernheimer Christdemokraten, „da die hessische Landesregierung der Stadt Viernheim deutlich mehr Geld zur Verfügung stellt, konnte die Betreuung in den Kindertagesstätten für sechs Stunden beitragsfrei gestellt werden.“