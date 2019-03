Finanzspritze hilft Teams des TSV Amicitia

Viernheim.Ohne Neuwahlen wurde die Jahreshauptversammlung des Handballfördervereins fast in Rekordgeschwindigkeit abgewickelt. Im Mittelpunkt der Sitzung, zu der viele der 223 Mitglieder gekommen waren, stand der Rechenschaftsbericht des Vorstands und der Ausblick auf Aktionen in den kommenden Monaten.

Die wichtigste Aufgabe des Handballfördervereins ist es, die Handballabteilung des TSV Amicitia zu unterstützen, vor allem finanziell. „Der stetig wachsende Kostendruck wird auch in Zukunft die Amateurvereine belasten“, erklärte der Vorsitzende Gerhard Venske.

Dank der Mitgliedsbeiträge, der Zuwendungen von Sponsoren und der Einnahmen aus Sonderaktionen könne der Förderverein den finanziellen Spielraum der Handballer erweitern. Ausgegeben wird das Geld von der Abteilung für den Trainings- und Spielbetrieb aller TSV-Amicitia-Mannschaften, für Trainingsmaterial, Bälle, Trikots, Schiedsrichter oder Fahrtkosten, zählte Pia Koob später beim positiven Kassenbericht die Beispiele auf.

Der Vorsitzende berichtete stolz vom regen Vereinsleben. Der Förderverein unterstütze die Handball-Abteilung auch tatkräftig bei der Bewirtung der Heimspiele oder bei der Durchführung des Jugendausflugs. Die Mitglieder genießen nicht nur freien Eintritt bei den Handballspielen, sondern können auch an vielen extra ausgerichteten Veranstaltungen teilnehmen. Man trifft sich zu Radtouren, zum Ostereierschießen, zum Schlachtfest oder zum Sommerfest mit Mannschaftspräsentation. Außerdem können Mitglieder von der Zusammenarbeit mit Firmen profitieren.

Ostereierschießen und Radtour

Für das Jahr 2019 hat der Förderverein mehrere Veranstaltungen geplant. Am 7. April geht es um 11 Uhr zum Ostereierschießen. Für den 1. Mai ist eine Radtour nach Großsachsen vorgesehen. Am 25. Mai fahren die Mitglieder nach Erpolzheim zur Obst- und Spargelwanderung. Die Jugendkasse wird aufgebessert mit einem Grillstand beim Viernheimer Edekamarkt am 7. und 8. Juni. Abteilung und Förderverein sind zum Sommerfest am 29. Juni eingeladen.

Vom 9. bis 11. August findet der Helmut-Osada-Cup statt, am 1. September werden die TSV-Amicitia-Teams der kommenden Saison vorgestellt. Noch ohne Termin ist das Schlachtfest. Und erneut soll es die Aktion Handballspielfeld geben. 144 Spielfeldparzellen werden dabei als Lose verkauft und gehen beim letzten Heimspieltag des Jahres in die Tombola mit wertvollen Sachpreisen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019