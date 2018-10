Fingerspitzengefühl gefragt

Viernheim.„Mit Geduld und Fingerfertigkeit führt man die Kugeln durch ein Labyrinth zum Ziel.“ So lautet die offizielle Beschreibung des Spielgerätes mit dem Namen „Irrgarten“, das vor ein paar Wochen auf dem Rovigoplatz montiert wurde und seitdem von Jung und Alt gut angenommen wird. Auch Rollstuhlfahrer können das stabile Spielgerät aus Edelstahl problemlos nutzen, denn es hat eine ausreichende Unterfahrmöglichkeit, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle.

Gespendet hat dieses außergewöhnliche Geschicklichkeitsspiel mit Kugeln der Viernheimer Lions Club. Nun übergaben Präsident Jörg Vallen, Gerhard Mather, Karl-Heinz Neumann und Jürgen Walther vom Clubvorstand das Gerät offiziell an die Stadt Viernheim. Bürgermeister Matthias Baaß freute sich sehr über dieses finanzielle Engagement und bedankte sich im Namen aller Nutzer – egal ob groß oder klein – bei den Viernheimer Lions.

Weiteres Spielgerät soll folgen

„Wir wollen sowohl etwas Sinnvolles für Kinder und Jugendliche tun als auch einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten. Ein Spielgerät auf dem Rovigoplatz in unmittelbarer Nähe einer Schule und eines Eiscafés bot sich an“, ist nach Aussage von Präsident Vallen die Motivation der Lions. Deshalb finanzieren sie für ebenfalls rund 3000 Euro gleich ein weiteres Spielgerät speziell für Kleinkinder an einem anderen markanten Standort in der Innenstadt, das im Frühjahr nächsten Jahres im Umfeld des Rathauses (auf dem kleinen Spielplatz) installiert werden soll. Den genauen Standort will Bürgermeister Baaß mit allen Beteiligten noch abstimmen.

Bei der Anschaffung legt der Lions Club Wert darauf, dass die Spielgeräte stabil und für den öffentlichen Raum geeignet, vandalismusresistent und vor allem spiel- und kindergerecht sind. Vor allem will sich der Lions Club für Viernheim und seine Mitbürger engagieren.

Aus diesem Grunde startet Ende Oktober bereits zum fünften Mal das Projekt „Adventskalender“ mit prämierten Fotos von Schülerinnen und Schülern der Friedrich-Fröbel-Schule. Mitmachen lohnt sich, es gibt bis zu 800 Preise im Gesamtwert von 25 000 Euro. Wer den Hauptpreis gewinnt, darf mit einer Begleitperson acht Tage Urlaub auf Teneriffa machen – „all inclusive“. Die Lions-Adventskalender gibt’s für fünf Euro bei den Vorverkaufsstellen in der Innenstadt, Edeka Zimmermann, dem Rhein-Neckar-Zentrum und auf der Kerwe vom 9. bis zum 14. November. red/bur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018