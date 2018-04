Finn Strohmer tritt in Pirmasens an

Anzeige

Viernheim.Und weiter geht es für den SRC mit den deutschen Meisterschaften. Nach den Junioren und der B-Jugend ist nun die A-Jugend an der Reihe und der Nordbadische Ringerverband hat Finn Strohmer vom SRC in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm im griechisch-römischen Stil nominiert.

Nachdem Finn in den Jahren 2016 und 2017 krankheits- und verletzungsbedingt passen musste, greift er in diesem Jahr wieder an. In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm wurden 26 Ringer aus dem gesamten Bundesgebiet gemeldet. Neben Finn starten mit Louis Lay (SVG Nieder-Liebersbach) und Joel von Loefen (KSV Ketsch) zwei Verbandskollegen in der gleichen Gewichtsklasse. Insgesamt wurden 14 Ringer aus Nordbaden in den elf Gewichtsklassen gemeldet.

Die Meisterschaften werden vom 13. bis 15. April vom RSC Pirmasens Fehrbach in der Kirchberhalle in Pirmasens ausgerichtet. Am Freitag findet neben dem offiziellen Wiegen auch die erste Wettkampfrunde statt. Fortgesetzt werden die Kämpfe am Samstag um 9.30 Uhr. Am Sonntag wird von den besten sechs jeder Gewichtklasse erneut das Gewicht kontrolliert bevor um 9.30 die Finals starten. red